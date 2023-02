Rumbleverse : les serveurs vont être arrêtés d’ici fin février

Déjà plus d'avenir pour Rumbleverse.

Commercialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store) le 11 août 2022, le Brawler Royale free-to-play Rumbleverse cessera ses activités le 28 février prochain à 16h :

The final update for Rumbleverse is now live. Quads, trios, duos, and solos are playable with double XP for all players. Check out all the details in our patch notes here:https://t.co/LxzjtJ3JYp

— RumbleSupport (@RumbleSupport) January 31, 2023