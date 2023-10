Rogue Core, un FPS roguelite dans l’univers de Deep Rock Galactic

Ghost Ship Publishing et Ghost Ship Games dévoilent Deep Rock Galactic : Rogue Core.

Deep Rock Galactic : Rogue Core est un habile mélange de genres dans lequel un à quatre mineurs nains enquêtent sur un monde extraterrestre dont le “noyau s’est égaré”. Comme dans le premier Deep Rock Galactic, les joueurs devront creuser des tunnels et combattre des créatures tout en récoltant de précieux minerais. Mais cette fois, il ne sera pas possible de retourner au vaisseau une fois le chargement terminé. La seule façon de sortir est de descendre. La planète en question est Hoxxes IV, où se trouve une substance appelée Expenite. Il y avait autrefois une exploitation minière prospère, mais tout contact a été perdu. Les Reclaimers doivent réactiver les anciens sites de fouille et contourner une étrange substance appelée Greyout pour approfondir leurs recherches.

Un teaser pour Deep Rock Galactic : Rogue Core

Rogue Core a commencé sa vie comme un mode de jeu de Deep Rock Galactic, explique Ghost Ship Games :

Depuis la création de notre licence, nous avons eu le sentiment que le gameplay de base fonctionnerait tout aussi bien avec la formule roguelike/lite. Nous avons donc lancé un projet de prototype. Au fur et à mesure de son évolution, nous avons réalisé qu’il avait beaucoup plus de potentiel et que ce serait une excellente occasion de revenir à l’état d’esprit du développement ouvert et de l’accès anticipé. Il est donc devenu évident que la création d’un spin-off indépendant était le meilleur choix pour nous.

Deep Rock Galactic : Rogue Core sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam en novembre 2024. A noter que le spin-off partage énormément de choses avec le jeu original, notamment des outils et des armes. Les joueurs débloqueront plusieurs bonus inédits entre les runs. La difficulté augmentera également de manière drastique au fur et à mesure de la progression dans une mission, contrairement à Deep Rock Galactic où la difficulté est plus constante du début à la fin de la mission.