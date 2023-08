Roboquest : un fast-FPS roguelite au style graphique cartoon

RyseUp Studios annonce la fin de l'accès anticipé de Roboquest et un partenariat avec Starbreeze Entertainment pour commercialiser une version complète.

Dans Roboquest, les joueurs incarnent des Gardiens robotiques armés et explorent des biomes générés aléatoirement, tout en ramassant des améliorations sur leur chemin pour détruire les ennemis qu’ils croisent leur route. Au fil de leurs parties, ces derniers pourront améliorer leur campement ainsi que débloquer de nouvelles spécialisations et armes, afin de créer des styles de jeu de plus en plus puissants et de plonger davantage dans le chaos à chaque nouvelle virée.

Un trailer pour Roboquest

Initialement disponible en accès anticipé sur PC via Steam le 20 août 2020 puis le 22 février 2022 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Xbox Game Pass, Roboquest de RyseUp Studios sortira dans une version complète dès cet automne sur les consoles Xbox ainsi que sur sur PC grâce au soutien financier et marketing de l’éditeur Starbreeze Entertainment.

Lors de son lancement officiel en version 1.0, Roboquest comprendra de nouveaux niveaux à explorer, de nouvelles quêtes et des secrets à découvrir, de nouvelles armes dynamiques, de nouveaux ennemis ainsi qu’un boss final, une nouvelle classe, de nouvelles spécialisations et des modifications, un rendu cartoon mis à jour, une cinématique de fin, des dialogues traduits et des sons ambiants, de nouvelles entrées de lore, des succès et des informations à collectionner. A noter que le fast-FPS roguelite est jouable en solo ou en co-op à deux.