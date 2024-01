Road House : Conor McGregor affronte Jake Gyllenhaal dans un remake brutal

Amazon Prime Video dévoile la bande-annonce de Road House avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor.

Tl;dr Le remake de Road House se dévoile avec un trailer.

Jake Gyllenhaal incarne Dalton, le rôle principal de Road House.

Le film est une version remaniée du Road House de 1989.

Road House sortira le 21 mars prochain sur Amazon Prime Video.

Le premier trailer du remake de Road House est dévoilé

Cette version réinventée du film de 1989 met en scène l’acteur Jake Gyllenhaal, dans le rôle de Dalton, un ancien combattant de l’UFC qui devient videur dans un bar sombre de Floride. Ces premières images nous plongent au cœur de l’action, avec des combats énergiques et une ambiance intense.

Un casting impressionnant

Plus qu’un simple remake, le film Road House, réalisé par Doug Liman et diffusé sur Amazon Prime Video, offre un véritable renouveau. En plus de Jake Gyllenhaal, le casting est impressionnant. On retrouve notamment Conor McGregor dans son tout premier rôle au cinéma, Billy Magnussen en antagoniste principal, ou encore Daniela Melchior et Jessica Williams en personnages féminins forts. Chaque acteur apporte sa propre touche à ce film attendu.

Une intrigue qui promet de l’action

L’intrigue du film tourne autour de la tentative du personnage de Magnussen de s’emparer du bar de Jessica Williams pour y construire un complexe de luxe. Une idée que Dalton, interprété par Gyllenhaal, va tenter de contrecarrer. Comme dans l’original, les bagarres et les confrontations seront au cœur de l’action, mais on peut s’attendre à des séquences encore plus spectaculaires.

Sortie imminente pour Road House

Les fans de l’original et les nouveaux venus n’ont plus longtemps à attendre. Le film est prévu pour une sortie d’ici le 21 mars prochain sur Amazon Prime Video. En attendant, vous pouvez vous replonger dans le Road House de 1989 qui est disponible en streaming sur la plateforme Max.