Repoussé pour éviter un conflit avec sa suite, le successeur spirituel de “Life is Strange” fait patienter ses fans

Le studio Don't Nod a reporté la sortie de "Lost Records: Bloom & Rage" à début 2025.

Tl;dr Lost Records: Bloom & Rage reporté au début 2025.

Le délai est dû à un nouveau jeu Life is Strange.

La volonté de Don’t Nod est d’éviter une trop grande superposition.

Banishers: Ghosts of New Eden, prévu pour renforcer la rentabilité.

Un report pour Lost Records: Bloom & Rage

Il ne faut plus attendre de voir Lost Records: Bloom & Rage, nouveau jeu signé par les créateurs de Life is Strange, sur nos machines en fin d’année 2024. En effet, l’éditeur Don’t Nod a récemment annoncé que la sortie du jeu a été repoussée pour début 2025.

Un autre Life is Strange en cause

Ce report est essentiellement lié à l’arrivée d’un autre jeu, Life is Strange: Double Exposure, développé par un autre studio. Il signe le retour de Max Caulfield, protagoniste du jeu original. Ce dernier, provenant de Square Enix et du développeur Deck Nine Games, est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S en octobre, avec une sortie sur Switch prévue plus tard.

Une volonté de donner de l’espace à chaque jeu

Don’t Nod a déclaré vouloir laisser à Lost Records: Bloom & Rage une marge de manœuvre pour réussir, suite à “une évaluation approfondie des tendances et développements récents de l’industrie”. Une citation d’Oskar Guilbert, le PDG de Don’t Nod, a rendu cette intention plus explicite : “Nous savons que beaucoup de nos fans attendent avec impatience ce jeu, tout comme le prochain épisode récemment annoncé de Life is Strange“, a-t-il déclaré. “Donnons à ces deux titres l’espace nécessaire pour être appréciés par nos joueurs au sein de la vaste communauté que nous avons bâtie“.

La rentabilité assurée par d’autres jeux

En attendant, Don’t Nod compte sur Banishers: Ghosts of New Eden, un RPG d’action étonnamment émouvant sorti plus tôt cette année, pour doper ses bénéfices, particulièrement sur le long terme. Il a également sorti le jeu de puzzle d’escalade Jusant fin de l’année dernière.