Réforme du chiffrement : Proton relocalise ses infrastructures

Proton anticipe une réforme suisse et sécurise ses services à l’international.

Tl;dr Proton transfère la majorité de ses infrastructures physiques hors de Suisse, avec Lumo comme premier produit concerné.

La décision est motivée par une réforme suisse sur le chiffrement jugée risquée pour la confidentialité des utilisateurs.

Proton mise désormais sur l’Europe, notamment l’Allemagne et la Norvège, pour sécuriser ses services et poursuivre son développement.

Proton prend ses distances avec la Suisse

Depuis plusieurs mois, les débats autour de la révision de la loi suisse sur le chiffrement agitent le secteur de la protection des données. Face à l’incertitude créée par ces projets législatifs, la société Proton, réputée pour ses services de confidentialité numérique, amorce un transfert progressif de la majorité de ses infrastructures physiques en dehors du territoire helvétique.

Ce mouvement, loin d’être anodin, a été officialisé lors du lancement de Lumo, l’assistant IA développé par Proton et axé sur la préservation de la vie privée. Le PDG Andy Yen avait déjà laissé entendre, au printemps, que cette éventuelle réforme pourrait contraindre son groupe à quitter le pays. Désormais, c’est chose faite : « Proton déplace la majeure partie de son infrastructure physique hors de Suisse. Lumo sera le premier produit à déménager ». Le choix s’est rapidement porté sur l’Allemagne pour y installer les nouveaux serveurs, tandis que des investissements conséquents – plus de 100 millions d’euros – sont également engagés dans d’autres pays européens comme la Norvège.

Les enjeux d’une nouvelle législation controversée

La raison profonde de ce départ tient dans une proposition suisse visant à renforcer les obligations de surveillance et à faciliter l’identification des utilisateurs. Si elle était adoptée, cette modification mettrait à mal les piliers qui ont fait la réputation internationale du pays en matière de respect de la vie privée. Pour l’instant, il convient toutefois de rappeler que rien n’est encore acté : toutes les offres Proton, dont le célèbre Proton VPN, restent sous juridiction suisse et bénéficient toujours des protections nationales historiques.

Cependant, le climat reste tendu. Les équipes techniques expliquent ainsi vouloir éviter que leur infrastructure ne soit un « otage » potentiel en cas d’évolution défavorable du droit local.

Diversité d’opinions dans l’écosystème suisse

Cette orientation stratégique ne fait pas l’unanimité au sein du paysage technologique helvétique. La société Infomaniak, spécialiste du cloud, n’a pas hésité à pointer du doigt un prétendu « manque de connaissance des institutions politiques suisses » chez Proton avant d’exprimer elle-même son opposition à la réforme. De leur côté, d’autres acteurs majeurs tels que NymVPN et Threema, tous deux basés en Suisse, manifestent également leur inquiétude.

Pour éclairer ces divergences, il est utile d’énumérer les risques évoqués :

Méta-données collectées : Des informations sensibles pourraient être exploitées.

Des informations sensibles pourraient être exploitées. Anonymat compromis : L’identification deviendrait plus aisée pour les autorités.

L’identification deviendrait plus aisée pour les autorités. Sécurité menacée : Les services chiffrés pourraient perdre leur attractivité mondiale.

L’Europe comme nouvel horizon stratégique

En définitive, tout indique que l’entreprise entend tourner une page tout en continuant son combat contre cette législation jugée « extrêmement dommageable pour l’économie suisse ». Parallèlement à sa contestation politique, Proton accélère donc sa mue européenne — une évolution qui pourrait inspirer bien d’autres sociétés soucieuses de préserver leurs standards élevés en matière de sécurité numérique.