Red Sonja : Matilda Lutz dans la peau de la guerrière d’Hyrkania

La comédienne italienne Matilda Lutz sera l'héroïne du film Red Sonja se déroulant durant l'époque reculée et fictive des récits de Conan le Barbare.

Tiré des bandes dessinées d’épée et de sorcellerie du même nom publiées par Dynamite Entertainment, le film Red Sonja est basé sur l’héroïne créée par Robert E. Howard et adaptée par Roy Thomas. Si le personnage est présenté comme une redoutable guerrière dotée d’une grande habileté à l’épée, les détails de l’intrigue de l’adaptation cinématographique sont pour l’instant tenus secrets.

Le casting de Red Sonja, actuellement en production au studio bulgare Nu Boyana, avec des prises de vue supplémentaires programmées pour la fin du mois au studio grec Nu Boyana, comprend Matilda Lutz, l’interprète de Red Sonja, Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden et Oliver Trevena. Millennium Media supervise toujours le projet malgré de multiples rebondissements que cela soit au niveau des acteurs, réalisateurs ou encore de l’équipe technique.

Red Sonja pourrait être diffusé en 2023 au cinéma

M.J. Bassett (Solomon Kane) réalise le film à partir d’un scénario de Joey Soloway (Transparent) et Tasha Huo (Tomb Raider de Netflix). Les producteurs sont Mark Canton (300, Power), Courtney Solomon (Cake, After), Luke Lieberman, Les Weldon, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger et Yariv Lerner et Joe Gatta (Out of the Furnace, Conan the Barbarian). Avi Lerner, Trevor Short et Boaz Davidson sont également à la production aux côtés de Dorothy Canton, Tanner Mobley de Millennium Media, Nick Barrucci au nom de Dynamite Entertainment, Lati Grobman et Christa Campbell au nom de Campbell Grobman Films, Heidi Jo Markel d’Eclectic Picture, et Soloway au nom de Topple.