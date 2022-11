Red Shirt : un film d’espionnage à la James Bond avec Channing Tatum

Le comédien américain Channing Tatum sera prochainement à l'affiche de Red Shirt.

Basé sur une proposition originale de Simon Kinberg et réalisé par David Leitch, le nouveau film Red Shirt sera une déclinaison originale de la licence James Bond sans être liée à elle pour autant. 87 North Production, Free Association et Genre Films sont impliqués dans le projet où Channing Tatum aura le rôle principal.

