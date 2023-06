Red Rover Interactive a l’ambition de révolutionner les jeux de survie

Les expériences multijoueurs de Red Rover Interactive avec de la survie feront la part belle au PvP.

Basé à Oslo, en Norvège, et à Newcastle, au Royaume-Uni, le nouveau studio Red Rover Interactive a été créé en février dernier par d’anciens cadres de Funcom, Ubisoft Reflection, Lockwood Publishing et Bohemia Interactive. Il a obtenu un financement de lancement de cinq millions de dollars de la part de divers investisseurs dont Behold Ventures, une société nordique dirigée par deux anciens employés de DICE, l’ancien directeur général Karl Troedsson et la productrice exécutive Sigurlina Ingvarsdottir, afin de concrétiser sa vision des jeux de survie en multijoueur.

New studio Red Rover Interactive has secured just shy of $5m to shake up the survival genrehttps://t.co/6z51cRtfbU — GamesIndustry (@GIBiz) June 22, 2023

Fred Richardson, PDG de Red Rover Interactive, a déclaré :

Nous pensons que les interactions multijoueurs sont fondamentalement plus puissantes que les interactions entre les joueurs et l’environnement. C’est quelque chose que la plupart des jeux en ligne persistants n’exploitent pas, car ils sont souvent conçus comme des expériences à un seul joueur qui prennent en charge une multitude de joueurs. Nous avons l’intention de nous pencher sur cette question, en commençant par le genre du jeu de survie, que nous connaissons bien, et en l’orientant dans une direction véritablement nouvelle.

Des vétérans de l’industrie vidéoludique chez Red Rover Interactive

L’équipe fondatrice de Red Rover Interactive est composée de 17 collaborateurs, dont la plupart ont déjà travaillé ensemble. A noter plusieurs d’entre eux ont de l’expérience dans les jeux de survie multijoueurs.

PDG – Fred Richardson (précédemment chez Funcom, Ubisoft Reflections)

Directeur des opérations – Joe Stevens (précédemment chez Lockwood Publishing, Ubisoft Reflections)

Directeur de la conception – Marek Zilavy (précédemment chez Bohemia Interactive, Funcom)

Directeur technique – Daniel Ratzer (auparavant chez Funcom)

Directeur artistique – Sebastian Zimmermann (précédemment chez Nordeus, Jagex, Crytek)