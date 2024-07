Red Room Pictures, la nouvelle maison de l’horreur par Mike Flanagan

Le réalisateur Mike Flanagan va produire ses prochains films d'horreur avec Red Room Pictures.

Célèbre réalisateur des séries horrifiques Netflix et des films comme Doctor Sleep, Mike Flanagan a annoncé qu’il allait réaliser ses deux prochains projets sous la bannière de sa nouvelle société de production, Red Room Pictures. Il s’agit du reboot de L’Exorciste et de La Vie de Chuck, deux œuvres qui marqueront un tournant dans sa carrière après son départ d’Intrepid Pictures en mai dernier.

We here at Red Room are so excited to embark on this project with our friends at Blumhouse , Universal, Morgan Creek and Intrepid Pictures. More to come!https://t.co/OGATVayEzK#TheExorcist @flanaganfilm

— Red Room Pictures (@redroompix) May 31, 2024