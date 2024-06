Red Dwarf prépare son retour en 2025

La série britannique de science-fiction Red Dwarf va revenir l'année prochaine avec de nouveaux épisodes.

Un retour dans l’espace pour Red Dwarf

Le vaisseau spatial le plus célèbre de la télévision britannique, Red Dwarf, se prépare pour un nouveau voyage. Après trente-quatre ans d’aventures interstellaires, l’équipage maladroit du vaisseau revient pour trois nouveaux épisodes en 2025.

Red Dwarf, la série culte de la BBC

Créée par Rob Grant et Doug Naylor, cette sitcom de science-fiction met en scène Craig Charles dans le rôle de Lister, dernier survivant à bord d’un vaisseau minier dans l’espace profond. Il est accompagné de Rimmer (Chris Barrie), une représentation holographique de son ancien coéquipier, du droïde de nettoyage Kryten (Robert Llewellyn) et de Cat (Danny John-Jules), un chat hautement évolué.

Des audiences stables malgré des changements

Les épisodes de Red Dwarf prévus pour 2025 suivront le format adopté en 2020. Malgré des changements de format et de chaîne de diffusion, la série a su maintenir une audience constante, dépassant même celle de la saison 12. Dave, la chaîne de comédie de UKTV, pourrait même envisager une diffusion plus longue si cette tendance se maintient.

Un héritage perpétué

Après trente-quatre ans, plusieurs pauses et des changements de diffusion, le retour de Red Dwarf signifie que les téléspectateurs peuvent s’attendre à plus de rires, contribuant à assurer son héritage durable. Les anciens et nouveaux téléspectateurs seront impatients de voir ce que l’aventure de 2025 apportera. Quel que soit l’ordre des épisodes, cela n’empêchera pas Lister, Rimmer, Kryten et Cat de poursuivre leurs mésaventures.