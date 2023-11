Realm of Ink met le roguelite à l’encre de Chine

663 Games, Leap Studio et Maple Leaf Studio dévoilent Realm of Ink.

Dans Realm of Ink, les marionnettes deviennent conscientes. Les joueurs incarneront d’abord l’épéiste Red avant de débloquer progressivement d’autres personnages. Avec l’aide de Scriptbound Fox et le pouvoir immortel du mystérieux Fox Blood, ils devront vaincre quatre boss pour reprendre leur destin en main. Au cours de leur périple, les gemmes d’encre perdues depuis longtemps sont redécouvertes et la vérité sur l’esprit du livre est progressivement révélée. Bientôt, Red et les autres découvrent qu’ils ne sont que des personnages fictifs au sein du royaume de l’encre. Tout semble être destiné… l’ancien monde s’effondre tandis qu’un nouveau monde se forme, et les esprits éveillés redéfinissent leur véritable personnalité au milieu d’innombrables cycles de destruction.

Un trailer pour Realm of Ink

Des forêts bouddhistes verdoyantes aux ruines anciennes et respectueuses du Mausolée, en passant par le royaume des singes glacial et enchanté, les terres aquatiques à la fois douces et terrifiantes, chacun des quatre niveaux thématiques est unique dans Realm of Ink. Mais attention, derrière les magnifiques paysages se cachent de nombreux démons et périls. Quels secrets se cachent dans le passé des trois protagonistes et de plusieurs dizaines de PNJ ? Les joueurs auront tout intérêt à relever les défis et à découvrir les vérités.

Realm of Ink sortira en 2024 sur consoles et PC via Steam.