Ratatan, le successeur de Patapon

La fête sera colorée avec Ratatan.

Comme d’anciennes productions des vétérans Hiroyuki Kotani, Kemmei Adachi et Kenei Nakasha, le gameplay de Ratatan est une combinaison unique de rythme et de stratégie avec du roguelike dans laquelle le joueur joue le rôle d’un chef d’orchestre contrôlant les actions d’une jolie armée de “Ratatans”. À l’aide des commandes de la manette, chaque bouton représente l’une des quatre phrases musicales et doit être frappé en synchronisation avec un rythme établi afin de donner des instructions à l’armée.

Ratatan du studio japonais Ratata Arts (qui collabore avec Tokyo Virtual Theory) approfondit le thème musical en introduisant des personnages équipés d’instruments qui peuvent déclencher des compétences spéciales au combat, ainsi qu’un système de mouvement plus moderne, tout en conservant le gameplay d’attaque-défense à quatre temps si chers aux fans de Patapon.

Ratatan se dévoile en vidéo

Les “Ratatans” sont des héros mélomanes qui prennent vie grâce au pouvoir de Medama et ressemblent à des animaux qui vivaient autrefois sur la planète Redo. Ils démontrent leur mystérieux pouvoir en chantant et en jouant d’instruments de musique. Chaque Ratatan possède un instrument et une compétence uniques que le joueur peut utiliser pour prendre l’avantage dans les combats rythmés. Par exemple, Keroronpa, un personnage de soutien, utilise un mégaphone pour animer le champ de bataille, augmentant ainsi le moral du groupe et l’agitation de l’ennemi. Harigittan, un personnage de type défenseur, protège les alliés en jouant des riffs de guitare d’une qualité époustouflante.

Si la campagne Kickstarter est d’ores et déjà financée, Ratatan sortira sur consoles et PC à une date de sortie encore inconnue.