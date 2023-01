Rainbow Six : la suite de Without Remorse sera réalisée par Chad Stahelski

Paramount Pictures a engagé le réalisateur Chad Stahelski pour s'occuper du film Rainbow Six avec le comédien américain Michael B. Jordan.

Depuis 2018, Paramount Pictures travaille sur deux films basés sur l’univers techno-thriller du romancier Tom Clancy. Le premier, Without Remorse, devait sortir au cinéma mais Amazon Prime Video s’est finalement chargé de le distribuer en avril 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Réalisé par Stefano Sollima, il s’agissait d’une origin story sur le personnage de John Clark, incarné par Michael B Jordan.

John Kelly est un Marine des forces spéciales, qui cherche à obtenir justice pour le meurtre de sa femme enceinte. En effet, après que des soldats russes aient tué sa famille en raison de son implication dans une opération secrète, John Kelly a décidé de poursuivre les meurtriers peu importe ce que ça lui coûterait. En se joignant aux forces de la marine de guerre américaine, accompagné d’une collègue (en la personne de Jodie Turner-Smith) et d’un mystérieux agent de la CIA (Jamie Bell), la mission de John Kelly révèle de manière inattendue un complot secret qui risque d’engendrer une guerre totale entre les Etats-Unis et la Russie. Ballotté entre honneur et loyauté envers son pays, John Kelly se retrouve à devoir affronter ses ennemis sans aucun remords, s’il souhaite déjouer la conspiration et lever le voile sur les puissants derrière ce complot.

Paramount’s adaptation of Tom Clancy novel #RainbowSix has found its director. Chad Stahelski, the director of the #JohnWick movies, has been tapped to direct the feature project that is serving as a Michael B. Jordan action vehicle: https://t.co/7bVlPJrFJg pic.twitter.com/gI0k2GZdWj — The Hollywood Reporter (@THR) January 17, 2023

Le second est Rainbow Six. Michael B Jordan jouera à nouveau le rôle de John Clark, Navy SEAL devenu agent de la CIA, l’un des personnages les plus populaires de Clancy, apparu dans les livres d’espionnage Jack Ryan du défunt auteur. Paramount Pictures aurait l’intention de sortir Rainbow Six dans les salles obscures, mais aucun détail sur l’intrigue ou la sortie n’a été révélé pour le moment.

Rainbow Six succédera à Without Remorse

Réalisé par Chad Stahelski, Rainbow Six est produit par Michael B Jordan et Elizabeth Raposo via Outlier Society. Le film est également produit par Akiva Goldsman et Greg Lessans via Weed Road Pictures ainsi que par Josh Appelbaum et Andre Nemec via The Saw Mill. A noter que Chad Stahelski sera le producteur exécutif de 87Eleven Entertainment, aux côtés de Jason Spitz et Alex Young.