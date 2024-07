Rachel Zegler donne sa voix à une princesse héroïque pour Spellbound

Netflix a dévoilé la bande-annonce de Spellbound.

Le film met en scène une princesse dont la famille est transformée en monstres.

Spellbound est un film musical animé, mais la bande-annonce n’en présente pas les chansons.

Le film sortira le 22 novembre 2024 sur Netflix.

Spellbound, le nouveau film musical animé de Netflix

Produit par Skydance Animation, Spellbound l’actrice américaine voit Rachel Zegler, connue pour son rôle dans The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, prêter sa voix à la princesse Ellian. La jeune princesse est envoyée dans une aventure tumultueuse quand un sort transforme sa famille en monstres. Un casting vocal de premier plan accompagne Zegler, avec des stars comme Nicole Kidman, Javier Bardem et John Lithgow.

Un voyage héroïque et fantastique

La bande-annonce commence par l’arrivée de deux êtres non humains qui viennent à la princesse Ellian via une grenouille géante. Ellian explique ensuite que ses parents, après être entrés dans une forêt mystérieuse, en sont ressortis complètement transformés. Les parents-monstres d’Ellian, dont les actions débordantes créent un chaos dans la ville, doivent être contrôlés par la jeune princesse. Tout en se battant pour inverser le sortilège, Ellian doit également protéger sa famille contre une armée qui veut les capturer.

Un choix de bande-son surprenant

Il y a une certaine dissonance entre la façon dont Spellbound est présenté dans la description de la vidéo et ce que la bande-annonce révèle. En effet, Netflix met l’accent sur l’équipe musicale du film, qui compte le compositeur d’La Petite Sirène, Alan Menken, et le parolier de Raiponce, Glenn Slater. Cependant, la bande-annonce ne présente aucune des chansons originales créées pour Spellbound, se contentant d’un fond sonore de « Don’t Stop Believing ». Ce choix est en accord avec les choix musicaux surprenants des films Wonka et Mean Girls récents, bien que la raison de ce choix marketing reste floue.

Une tendance musicale chez Netflix

Étant donné que Spellbound est un musical, il s’inscrit dans une petite tendance de Netflix cette année. Plus tôt cette année, la plateforme a lancé Thelma the Unicorn, un musical animé mettant en scène la chanteuse lauréate d’un Grammy Award, Brittany Howard, en tant que poney dégingandé qui devient une pop-star après avoir été pris pour une licorne mystique. Entre Spellbound et Thelma the Unicorn, Netflix semble surfer sur la vague du musical animé popularisé par Disney et des franchises récentes comme Trolls et Sing.