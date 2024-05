Qui incarne Mad Max dans Furiosa ?

Le légendaire Mad Max est interprété par Jacob Tomuri, doublure de Tom Hardy, dans le nouveau film Furiosa du réalisateur George Miller.

Tl;dr Furiosa: A Mad Max Saga inclut un caméo de Mad Max.

Le rôle est joué par Jacob Tomuri, doublure de Tom Hardy.

Le caméo de Max Rockatansky ne détourne pas l’attention de Furiosa.

La question se pose du retour de Tom Hardy en tant que Max Rockatansky.

Un caméo discret pour Mad Max dans Furiosa

Malgré son absence remarquée dans le casting de Furiosa: A Mad Max Saga, Mad Max, le survivant de l’apocalypse, fait une apparition fugace. Évitant de lui voler la vedette, ce caméo témoigne de la force du personnage, bien que ce dernier ne soit pas incarné par l’un des deux acteurs les plus connus pour le rôle.

L’homme derrière le masque de Mad Max : Jacob Tomuri

Jacob Tomuri, un cascadeur expérimenté avec plus de vingt ans de carrière, endosse le rôle de Max. Auparavant, il avait été la doublure de Tom Hardy, l’interprète de Max dans Fury Road. Le choix de Jacob Tomuri pour le caméo semble judicieux, évitant de faire de l’ombre à Furiosa et de rendre la scène plus coûteuse.

Un caméo bien placé

La brève apparition de Max dans Furiosa: A Mad Max Saga renforce le lien entre le nouveau film et Mad Max: Fury Road. Une scène révèle un homme observant Furiosa depuis un promontoire, un détail qui suggère que ce personnage est Mad Max, sans le confirmer explicitement.

Le retour de Tom Hardy en tant que Max Rockatansky est-il envisageable ?

La non-présence de Tom Hardy dans Furiosa: A Mad Max Saga soulève des interrogations sur son éventuel retour dans le rôle de Mad Max. Le comédien Tom Hardy a exprimé sa volonté de reprendre le rôle, bien que des tensions sur le tournage de Fury Road pourraient compromettre cette perspective. Quoi qu’il en soit, le caméo de Max Rockatansky dans Furiosa démontre que le personnage est assez fort pour être recasté sans perdre son essence.