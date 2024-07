Qu’est-ce qui a fait échouer le premier spin-off de la série Suits ?

Pearson suit Jessica Pearson, ex-avocate de Suits, alors qu'elle s'installe à Chicago et plonge dans la politique locale en devenant la main droite du maire. Elle navigue les défis éthiques et personnels tout en luttant pour faire la différence dans un environnement corrompu.

Tl;dr Le spin-off de Suits, Pearson, n’a pas réussi à captiver le public.

Pearson se concentrait sur Jessica Pearson, un personnage central de Suits.

Malgré des scores critiques positifs, l’audience de Pearson était faible.

L’échec de Pearson pourrait influencer le sort du prochain spin-off de Suits, Suits: L.A.

Le spin-off de Suits a manqué de succès

Malgré le succès retentissant de la série juridique Suits, qui a duré neuf saisons entre 2011 et 2019 et a été un hit majeur en streaming, son spin-off, Pearson, n’a pas réussi à captiver le public. Introduit lors du final de la saison 7 de Suits, Pearson a pourtant bénéficié de la présence de plusieurs acteurs de la série originale.

L’histoire de « Pearson »

Pearson suit les aventures de Jessica Pearson, personnage principal de Suits incarné par la comédienne Gina Torres. Après avoir été radiée du barreau, elle quitte New York pour Chicago et devient la « réparatrice » du maire de la ville. Malgré quelques apparitions d’acteurs de Suits, la série n’a duré qu’une seule saison.

Des critiques positives, mais une audience faible

Pearson a reçu des critiques plutôt positives, avec un score de 72% sur Rotten Tomatoes et un score d’audience de 79%. Cependant, ces scores n’ont pas suffi à attirer une large audience. En effet, la série n’a attiré en moyenne que 513 000 téléspectateurs, soit presque la moitié de l’audience de la saison 9 de Suits. L’audience faible du spin-off Pearson a scellé le sort de la série.

Un échec qui pose question

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’échec de Pearson. La série se déroulait dans un contexte totalement différent de celui de Suits, ce qui a pu dérouter les fans de la première heure. De plus, le lancement de Pearson a été malheureusement mal chronométré. En effet, la série a été diffusée plus d’un an après l’épisode pilote, ce qui a pu faire perdre de l’intérêt aux téléspectateurs.