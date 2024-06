Que devient Walt dans Lost ?

Dans la série télévisée Lost, le personnage Walt Lloyd est un jeune garçon aux dons étranges, jouant un rôle crucial dans les mystères de l'île et les destinées des survivants.

Dans la série télévisée Lost, le personnage de Walt Lloyd, interprété par Malcolm David Kelley, a connu une trajectoire particulièrement mouvementée, bien qu’une grande partie de son histoire ait été dévoilée hors écran. Dans la première saison, Walt semblait être le personnage-clé pour comprendre les mystères de l’île, une intuition que partageait John Locke. Néanmoins, Walt a cessé d’être un personnage principal bien avant la fin de la saga.

Durant la deuxième saison de Lost, Walt a passé la majeure partie de son temps en captivité. Sa situation a changé lorsqu’à la fin de la saison, son père Michael a négocié sa liberté. En échange de Jack, Kate, Sawyer et Hurley, Michael a sauvé Ben et ils ont tous deux été autorisés à quitter l’île. Malgré les doutes sur la volonté réelle des “Autres” de laisser partir Walt, ils ont respecté leur parole.

Une fois de retour dans la civilisation, la relation entre Walt et son père Michael s’est détériorée. La découverte par Walt des actions de son père pour le sauver a détruit leur relation. Après une tentative de suicide de Michael, Walt a été confié à sa grand-mère, qui a décidé de l’élever seule. Walt a ensuite été interné à l’hôpital psychiatrique de Santa Rosa sous un faux nom, Keith Johnson.

Malgré son traumatisme personnel, Walt a fini par retourner sur l’île. Recruté par Hurley et Ben, il a accepté leur offre de travail. Il est possible que Walt ait eu une vie meilleure par la suite, aidant peut-être l’esprit de Michael à trouver la paix.

On en pense quoi ?

Le parcours de Walt dans Lost est un exemple poignant de la complexité et de la profondeur des personnages de la série. Son histoire, bien que tragique, est riche en rebondissements et en leçons de vie. Elle illustre la résilience humaine face à l’adversité et la quête incessante de rédemption et de sens.