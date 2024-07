Que devient la série Batman: Arkham Asylum ?

La plateforme de streaming Max a décidé d'annuler Batman: Arkham Asylum, un spin-off du film The Batman.

Tl;dr La série centrée sur l’asile d’Arkham suscite la confusion.

Batman: Arkham Asylum a traversé plusieurs étapes de développement.

Le réalisateur Matt Reeves a changé le concept et l’univers de la série.

Batman: Arkham Asylum a finalement été annulée par Max.

Un projet en dents de scie

DC Comics, réputé pour ses héros emblématiques, et DC Studios ont rencontré de nombreuses difficultés avec Batman: Arkham Asylum, une série qui devait mettre en lumière le côté sombre de l’univers de Batman a finalement semé la confusion parmi les fans.

Arkham Asylum TV Series Not Moving Forward at Max (EXCLUSIVE) https://t.co/4lNdzYJniG — Variety (@Variety) July 5, 2024

La popularité de Batman n’est plus à prouver, tant au cinéma qu’à la télévision. Les adaptations ont su exploiter la richesse des histoires entourant Batman et son entourage, allant au-delà du personnage de Bruce Wayne. Alfred Pennyworth, le fidèle majordome, ou encore les nombreux Robin, ont tous eu leur part de l’histoire. L’asile d’Arkham, lieu emblématique de cet univers, devait ainsi être le centre d’une nouvelle série. Cependant, le projet a subi de nombreux bouleversements depuis sa conception initiale.

Une série aux multiples visages

Le réalisateur Matt Reeves, fort du succès de son film The Batman, s’est lancé dans plusieurs projets autour du personnage. Parmi eux, une trilogie et plusieurs séries dérivées, dont The Penguin et une série centrée sur la police de Gotham. Cependant, cette dernière a connu des difficultés de développement et a finalement évolué vers une série basée sur l’Asile d’Arkham.

Matt Reeves avait à l’origine prévu de situer cette série dans l’univers de The Batman. Toutefois, le réalisateur a finalement choisi de l’intégrer dans le nouveau DCU, à la surprise générale. James Gunn, l’un des dirigeants de DC Studios, a confirmé ce changement d’univers.

Une annulation inattendue

Après de nombreux changements et malgré les déclarations de James Gunn, la série Batman: Arkham Asylum a finalement été annulée. Un rapport de Variety a cependant mentionné que le projet était initialement prévu pour l’univers de The Batman et non pour le DCU.

Malgré cette annulation, l’idée d’une série sur l’asile d’Arkham n’est pas complètement écartée. Matt Reeves continuera de travailler sur des projets liés à son univers Batman et au DCU, et pourrait éventuellement reprendre ce concept à l’avenir.