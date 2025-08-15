Quand Taylor Swift a tenté sa chance dans une grande comédie musicale… et que tout a dérapé

Taylor Swift a tenté sa chance à Hollywood en passant une audition pour un grand film musical. L’expérience ne s’est cependant pas déroulée comme prévu, révélant les défis inattendus auxquels la chanteuse a été confrontée dans l’industrie du cinéma.

Tl;dr Swift a raté son audition pour « Les Misérables ».

Le tournage fut gênant et peu flatteur pour elle.

Elle a ensuite joué dans l’échec critique « Cats ».

Des sommets de la musique aux échecs du grand écran

À force d’enchaîner les records, difficile de passer à côté du phénomène Taylor Swift. En 2024, l’artiste américaine est entrée dans l’histoire en décrochant un quatrième prix d’album de l’année aux Grammy Awards, un exploit inégalé jusqu’ici. Avec sa tournée monumentale, l’Eras Tour, qui s’est étendue sur cinq continents et affichait complet partout, elle a rassemblé des foules si importantes que des milliers de fans sans billets se pressaient autour des stades juste pour entendre sa voix. Pourtant, même les carrières les plus éclatantes connaissent des revers.

L’audition cauchemardesque pour « Les Misérables »

C’est sur le plateau de « The Graham Norton Show », en compagnie de l’acteur Eddie Redmayne, que Swift a révélé un épisode moins glorieux : son essai raté pour le film musical « Les Misérables », réalisé par Tom Hooper. Invitée à Londres pour une ultime audition, la chanteuse s’est vue transformée physiquement : maquillage prononcé, cernes marqués et même dents peintes en marron pour ressembler à Éponine, ce personnage désespéré du XIXᵉ siècle. Elle plaisante aujourd’hui : « Cela s’est rapidement transformé en cauchemar… J’espérais au moins rencontrer Eddie avant qu’on me brosse les dents façon clocharde ! »

Le malaise n’était pas uniquement esthétique. Selon les souvenirs partagés à l’antenne, la rencontre avec Redmayne s’est faite dans une ambiance aussi réaliste qu’embarrassante : lui sortait d’un déjeuner chez Pizza Express — odeur d’ail comprise — tandis qu’elle essayait de ne surtout pas montrer ses dents repeintes. Aucun des deux ne gardera de ce moment un souvenir particulièrement glorieux.

Des rôles cinématographiques… mitigés

Finalement, ni le rôle de Cosette ni celui d’Éponine ne lui seront confiés. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais quelques années plus tard, le destin réunira tout de même Swift et Hooper sur un autre projet : « Cats ». L’adaptation cinématographique du célèbre musical d’Andrew Lloyd Webber reste tristement célèbre pour son accueil critique catastrophique. Dans ce film déconcertant où chaque chat se présente avant qu’un élu ne gagne le droit de mourir (!), Swift campe Bombalurina aux côtés notamment d’Idris Elba.

Pourtant, malgré cet échec cuisant — certains critiques n’hésitent pas à qualifier « Cats » d’un des pires films jamais réalisés — la chanteuse garde une étonnante bienveillance. Au festival Sundance 2020, elle déclarait : « J’ai adoré travailler sur ce film complètement barré… Je ne regrette rien ! J’ai rencontré Andrew Lloyd Webber et partagé la scène avec des artistes incroyables. »

L’art de rebondir avec élégance

Si ses expériences au cinéma n’ont pas marqué les esprits comme sa carrière musicale phénoménale — elle figure désormais parmi les meilleurs vendeurs aux côtés des Beatles ou Michael Jackson — la star fait preuve d’un humour certain face aux déconvenues. Un sens de l’autodérision qui explique sans doute pourquoi tant de fans continuent d’affluer à chaque apparition scénique ou sortie événementielle ; la dernière en date étant le concert filmé The Eras Tour, désormais disponible sur Disney+.