Qatar Airways dévoile Sama, la première hôtesse virtuelle

Une hôtesse virtuelle animée par l’intelligence artificielle devient le visage numérique de la compagnie aérienne Qatar Airways.

Tl;dr Sama, la première hôtesse virtuelle de Qatar Airways, incarne l’innovation et engage une audience mondiale sur Instagram.

Elle propose des récits de voyage, des conseils pratiques et des aperçus exclusifs pour offrir une expérience immersive et personnalisée.

À travers plus de 170 destinations, Sama invite à découvrir le monde et ses richesses culturelles avec créativité.

Une nouvelle ambassadrice pour Qatar Airways

Qatar Airways dévoile Sama, la toute première hôtesse virtuelle au monde, conçue pour incarner l’innovation et l’excellence de la compagnie. Présentée au salon ITB Berlin 2024, Sama prend désormais place sur Instagram via le compte « SamaOnTheMove« . Véritable pionnière, elle allie intelligence artificielle et storytelling pour captiver une audience mondiale. Ce projet illustre l’ambition de Qatar Airways de repousser les limites du voyage numérique et de proposer une expérience immersive et inédite.

Une présence axée sur le voyage et l’émotion

Sama ne se contente pas d’être un visage numérique : elle incarne une nouvelle manière d’engager le public. À travers ses publications, elle partage des récits de voyages, des conseils pratiques, et des instants exclusifs de la vie de cabine. Son contenu, à la fois informatif et inspirant, reflète une vision humaine et émotionnelle du voyage. L’objectif est de toucher une audience connectée et passionnée par l’exploration de nouveaux horizons.

Une innovation au service de la personnalisation

Pour Babar Rahman, vice-président marketing et communication corporate de Qatar Airways, Sama représente un tournant. Il déclare : « Sama illustre notre vision d’un voyage personnalisé et centré sur l’essentiel« . Cette initiative place la compagnie à l’avant-garde en combinant innovation technologique et proximité émotionnelle. Sama symbolise une démarche audacieuse visant à humaniser la marque tout en offrant des expériences mémorables aux passagers du monde entier.

Une invitation à explorer le monde autrement

Avec un réseau qui relie plus de 170 destinations, Qatar Airways mise sur Sama pour mettre en lumière des lieux emblématiques et des cultures fascinantes. De Paris à Tokyo, ses publications dévoileront les trésors cachés des villes et les traditions enrichissantes rencontrées sur son chemin. En encourageant ses abonnés à voir le monde à travers ses yeux, Sama propose une approche originale, enrichissante et résolument tournée vers l’avenir du voyage.