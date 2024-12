Puma et Manchester City réinventent le maillot de foot avec l’IA

Les supporters de Manchester City peuvent désormais utiliser l’intelligence artificielle pour concevoir le maillot Third du club britannique pour la saison 2026/27.

Tl;dr Puma lance une plateforme IA avec Manchester City permettant aux fans de concevoir le maillot Third 2026/27.

Les supporters de Manchester City peuvent soumettre leurs designs jusqu’au 20 décembre 2024.

Le design gagnant sera porté par les joueurs sur le terrain et vendu en édition limitée.

Une innovation technologique au service des fans

L’équipementier sportif Puma et le club de football Manchester City repoussent les limites de l’innovation avec le lancement du PUMA AI Creator, un outil de création unique basé sur l’IA développé par DEEPOBJECTS. Cette plateforme de co-création invite les fans à concevoir des maillots grâce à des prompts textuels, des outils de personnalisation et des curseurs intuitifs. En démocratisant le processus de conception, ce projet met en avant la créativité et l’originalité des supporters.

Un concours mondial pour une opportunité historique

Les fans ont jusqu’au 20 décembre 2024 pour soumettre leurs créations, avec 15 crédits de design gratuits et deux participations offertes à l’inscription. Les meilleurs designs, déterminés par un panel d’experts et les votes des fans, seront dévoilés en janvier. Le design vainqueur sera porté par les joueurs de Manchester City sur le terrain lors de la saison 2026/27, marquant une première historique pour un club professionnel.

Une initiative inclusive et audacieuse

Selon Ivan Dashkov de Puma, cette plateforme reflète l’engagement du club et de l’équipementier à rapprocher les supporters du jeu grâce à des expériences inclusives et innovantes. Les kits, véritables symboles d’unité, incarnent les liens profonds entre le club et ses fans à travers le monde. Cette initiative promet de faire une différence culturelle en donnant à chacun une chance de participer, sans considération de leur expérience passée.

Un avant-goût prometteur

Ederson, Stefan Ortega et Rico Lewis ont inauguré l’outil en concevant un maillot de gardien inspiré par les filets de but. Ce maillot, premier de son genre à être créé grâce à l’IA, sera porté sur le terrain cette saison et vendu en édition limitée. Ouvert depuis le 9 décembre 2024, le Puma AI Creator transforme la conception des kits en une expérience collaborative inédite pour les fans.