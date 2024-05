Promotions chez FlexiSpot pour son Brand Day

FlexiSpot spécialisé dans les bureaux ergonomiques lance aujourd'hui ses promotions pour fêter son "Brand Day".

FlexiSpot que nous avons découvert l’année dernière avec ses bureaux ergonomiques, lance aujourd’hui des nouvelles promotions pour pouvoir s’équiper à moindre frais de chaises, bureaux et fauteuils ergonomiques. La marque dont le nouveau slogan est “work like new, live like new” (Travailler de manière innovante, vivre de manière innovante) souhaite évoquer un nouveau départ, un regain d’énergie et un désir constant d’amélioration.

Suite au Covid et la démocratisation du télétravail, il est devenu important de ne pas négliger son espace de travail à la maison. Le fait de rester assis sur sa chaise, pas toujours bien installé, avec un bureau pas forcément réglé à la bonne hauteur peut entrainer des problèmes sur le long terme. C’est pourquoi FlexiSpot s’est dédié à l’environnement bureautique à la maison, mais ils équipent aussi les entreprises. Depuis peu, les fauteuils sont dans leur gamme et permettent d’avoir des bonnes assises pour jouer ou se détendre devant un film.

Retrouvez dans le tableau suivant, la liste des produits qui profitent d’une importante remise :

Produit Prix original € Prix de vente € Lien Bureau debout E7 469,99 319,99 https://www.flexispot.fr/pied-de-bureau-assis-debout-electrique-reglable-en-hauteur-e7 E7 Pro 599,99 349,99 https://www.flexispot.fr/nouvelle-generation-bureau-assis-debout-electrique-e7pro E7Q 999,99 599,99 https://www.flexispot.fr/bureau-assis-debout-a-4-pieds-e7q Fauteuil XR5 599,99 369,99 https://www.flexispot.fr/fauteuil-relax-pivotant-electrique-xr5 XC6 499,99 349,99 https://www.flexispot.fr/fauteuil-inclinable-manuel-xc6 Chaise ergonomique BS12 PRO 499,99 299,99 https://www.flexispot.fr/chaise-de-bureau-ergonomique-bs12-pro

Vous pourrez retrouver toutes les promotions sur la page dédiée FlexiSpot Brand Day, et avec la possibilité de se voir offrir sa commande si vous faites parti des 20 premiers le 13 mai ou le 17 mai à partir de 10 heures. En terme de fauteuils, nous avions pu tester le fauteuil inclinable électrique X2 qui est vraiment très confortable et pratique ! Il profite d’une promotion moins importantes que les autres, mais c’est toujours 100€ de moins à prendre.