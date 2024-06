Predator Badlands : Elle Fanning est en discussion pour le rôle principal

20th Century Studios envisage de recruter l'actrice américaine Elle Fanning pour Predator Badlands.

Tl;dr Elle Fanning pourrait être la vedette du prochain film Predator Badlands.

Le rôle de Elle Fanning n’est pas encore confirmé ni défini.

Badlands suit le succès du film Prey de la franchise Predator.

Le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, revient pour Badlands.

Une nouvelle étoile dans le ciel de Predator

La franchise Predator, initiée par le fameux film éponyme de 1987 avec Arnold Schwarzenegger, pourrait voir une nouvelle étoile briller dans son univers. Selon Deadline, l’actrice Elle Fanning est en pourparlers pour tenir le rôle principal du prochain volet, Badlands. Toutefois, 20th Century Studios, le studio derrière le film, n’a pas encore confirmé cette information.

'Badlands': Elle Fanning Eyed To Star In New Standalone 'Predator' Pic From 20th Century And Dan Trachtenberg https://t.co/DbzLhP2BfQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 3, 2024

Elle Fanning, une actrice aux multiples facettes

Elle Fanning, une actrice reconnue, s’est fait remarquer dès son plus jeune âge à Hollywood. Elle a été nommée aux Emmy en 2022 pour son interprétation de Catherine la Grande dans la série Hulu The Great. Son expérience dans les films d’action et d’horreur, avec des titres comme Galveston et The Neon Demon, pourrait être un atout pour Badlands.

Un défi de taille pour Badlands

Le film Badlands est attendu au tournant. En effet, il succède à Prey, un volet de la franchise Predator très apprécié par la critique, qui a su se démarquer des précédents films grâce à son originalité. Le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, est de retour pour ce nouvel opus, ce qui pourrait être un gage de qualité. Cependant, il devra faire face à une pression importante pour réitérer le succès de Prey.