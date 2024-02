Pourquoi Zyzzyx Road est le film le moins rentable de tous les temps ?

Zyzzyx Road du réalisateur John Penney sera considéré ad vitam æternam comme le plus gros échec commercial de l'histoire du cinéma aux États-Unis.

Tl;dr Zyzzyx Road, le film le moins rentable de tous les temps, a rapporté seulement 30 dollars.

Il mettait en vedette des acteurs connus comme Katherine Heigl et Tom Sizemore.

Des circonstances spécifiques et un contrat avec la Screen Actors Guild ont conduit à ce faible rendement au box-office.

D’autres films ont également rapporté moins de 100 dollars comme Storage 24 et The Objective.

Le film le moins rentable de l’histoire du cinéma

Vous vous attendriez à ce que le film le moins rentable de tous les temps soit une production obscure et peu connue… Cependant, il s’avère que cette distinction revient à Zyzzyx Road, un film de 2006 mettant en vedette des acteurs bien connus à l’époque. Katherine Heigl, déjà acclamée pour son rôle dans la série populaire Grey’s Anatomy, et Tom Sizemore, qui avait joué des rôles clés dans plusieurs blockbusters, dont Saving Private Ryan et Black Hawk Down.

Il a fallu une série de circonstances uniques pour que Zyzzyx Road établisse cette barre si basse. Bien que le scénario et le jeu d’acteur soient plus proches d’un Razzie que d’un Oscar, le faible rendement au box-office n’était pas uniquement dû à la mauvaise qualité du film. Une situation de fond spécifique et un contrat avec la Screen Actors Guild ont conduit à un rendement au box-office inférieur au coût du popcorn, soda et bonbons dans un cinéma moderne.

La stratégie d’exploitation de Zyzzyx Road

Leo Grillo, également à l’affiche du film, collaborait avec le scénariste/réalisateur/producteur John Penney pour créer le film spécifiquement pour une distribution à l’étranger. Ils n’avaient jamais eu l’intention de sortir le film aux États-Unis, mais ils étaient tenus par un contrat avec la Screen Actors Guild, qui exigeait une sortie en salle aux États-Unis pour les films dont le budget était inférieur à 2,5 millions de dollars et qui n’étaient pas destinés au marché de la vidéo à la demande. La solution la plus rentable a été de louer un seul cinéma à Dallas pour 1000 dollars et de projeter le film une fois par jour pendant une semaine. Six personnes ont acheté des billets pour cinq dollars, ce qui a rapporté les 30 dollars.