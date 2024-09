Pourquoi Tom Brady est absent de la série American Sports Story: Aaron Hernandez ?

Bien que Tom Brady ait été une figure emblématique des New England Patriots et un collègue d'Aaron Hernandez, la narration de la série American Sports Story: Aaron Hernandez se concentre principalement sur le parcours tumultueux d'Aaron Hernandez, laissant peu de place à la représentation des autres joueurs.

Tl;dr American Sports Story: Aaron Hernandez ne met pas en scène Tom Brady.

Les producteurs estiment que l’essentiel de la notoriété réside dans les équipes elles-mêmes.

La série se concentre sur l’histoire d’Aaron Hernandez, sans personnages superflus.

Les figures sportives de renom, telles que Bill Belichick, sont présentes dans la série.

Une histoire sportive américaine sans Tom Brady

Les producteurs Nina Jacobson et Brad Simpson ont récemment partagé leur vision concernant la série American Sports Story: Aaron Hernandez. Ils ont expliqué pourquoi cette série, qui retrace l’histoire du joueur de football Aaron Hernandez et les événements qui ont conduit à son procès pour meurtre, ne met pas en scène le célèbre quaterback Tom Brady.

Une décision réfléchie

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, les deux producteurs ont précisé que leur choix de ne pas inclure Tom Brady était délibéré. Pour eux, « le véritable centre de l’attention est l’équipe elle-même », et non les personnalités individuelles. Ils ont donc préféré se concentrer sur des figures sportives de renom telles que Bill Belichick et Urban Meyer.

Un récit centré sur Aaron Hernandez

La série American Sports Story: Aaron Hernandez met en avant le parcours d’Aaron Hernandez, de son enfance à sa carrière dans le football professionnel. Les producteurs ont estimé qu’il était essentiel de garder le récit centré sur le protagoniste principal, sans inclure de personnages superflus. Ils ont donc décidé de ne pas inclure Tom Brady dans le récit, sauf si son personnage avait une importance significative dans l’histoire.