Pourquoi SuperGrave 2 n’a jamais vu le jour ?

Sorti en 2007, SuperGrave (ou Superbad en version originale) est une comédie culte qui a marqué toute une génération avec son humour décapant et ses personnages attachants. Malgré le succès colossal du film, une suite n’a jamais été produite.

Tl;dr SuperGrave était pensé comme un film unique, avec une histoire complète, sans besoin de suite.

Les créateurs et acteurs ont voulu préserver l’authenticité de SuperGrave en évitant d’en faire une franchise.

Ils craignaient qu’une suite déçoive les fans et nuise à l’héritage culte du film original.

Un film unique et complet en soi

SuperGrave a été conçu comme une histoire unique, racontant les péripéties de deux adolescents, Evan et Seth, pendant leur dernière nuit de lycée avant de partir chacun de leur côté pour l’université. La structure narrative était complète, avec une progression bien définie pour ses personnages, les emmenant du chaos adolescent à une certaine maturité. Une suite aurait risqué de briser cette complétude en ajoutant des éléments superflus ou en modifiant l’essence même des personnages qui avaient déjà bouclé leur arc narratif.

La volonté des créateurs et acteurs

Seth Rogen, Jonah Hill, Michael Cera, et le reste de l’équipe avaient tous une vision claire : SuperGrave était destiné à être un one-shot. L’un des créateurs a souvent évoqué son amour pour le projet mais aussi sa réticence à en faire une franchise, préférant préserver l’authenticité du film. Jonah Hill, qui interprète Seth, a affirmé qu’il ne souhaitait pas revisiter ce rôle, surtout après avoir mûri en tant qu’acteur avec des projets plus sérieux comme Moneyball et Le Loup de Wall Street. Pour l’équipe, tenter de recréer la même magie aurait pu donner une suite en demi-teinte, voire décevante pour les fans.

L’évolution des carrières et des intérêts

Après le succès de SuperGrave, les carrières de ses principaux acteurs et créateurs ont pris des directions variées et souvent éloignées du registre de la comédie potache. Seth Rogen s’est concentré sur la production de projets plus matures (This is the End, The Disaster Artist), tandis que Michael Cera a exploré des rôles plus introspectifs et indépendants. Ce changement de cap artistique a détourné les principaux acteurs d’un éventuel retour aux personnages adolescents de SuperGrave, qui risquaient de paraître déconnectés de leurs parcours actuels.

La peur de décevoir les fans

Dans un contexte où les suites et remakes de films cultes ont souvent du mal à égaler les originaux, l’équipe de SuperGrave savait qu’une suite pourrait facilement décevoir. Les fans du film ont une vision nostalgique et précise des personnages et de leurs aventures, et une suite pourrait paraître forcée ou moins authentique. De nombreux films comme Dumb and Dumber To ont prouvé que revenir à des classiques de la comédie après plusieurs années ne garantit pas un succès, et peut même affaiblir l’aura de l’œuvre originale.