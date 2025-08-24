Pourquoi Starz a annulé American Gods ?

Saluée pour son audace visuelle et sa fidélité au roman de Neil Gaiman, American Gods n’a pas survécu à ses tensions de production.

Une première saison fulgurante mais un avenir compromis

Difficile d’oublier la manière dont American Gods, adaptée du roman culte de Neil Gaiman, a fait une entrée fracassante dans le paysage télévisuel. Dès sa première saison, orchestrée par Bryan Fuller et Michael Green, la série a captivé grâce à une direction artistique audacieuse et une adaptation fidèle, quoique lente, du texte original. Huit épisodes n’ont couvert qu’une poignée de chapitres, mais le résultat débordait d’inventivité, éclipsant même, selon certains fans, l’adaptation plus tardive de The Sandman sur Netflix.

Crises internes et départs tumultueux

Pourtant, cet élan fut rapidement brisé. Les différends budgétaires avec la chaîne Starz, associée à des rumeurs persistantes sur la désapprobation de Gaiman, ont mené au départ brutal du duo de showrunners. Le relais est alors passé entre plusieurs mains : d’abord Jesse Alexander, dont la prise en main fut contestée par une équipe encore très attachée à la vision originale, puis Charles « Chic » Eglee. Mais ce changement de cap n’a fait qu’accentuer la perte de repères créatifs.

La rupture la plus médiatisée surviendra avant la troisième saison. L’éviction de Orlando Jones, interprète marquant de Mr. Nancy – divinité charismatique dénonçant le racisme avec virulence – déclenche un tollé. L’acteur accuse publiquement le nouveau showrunner d’avoir jugé son personnage « le mauvais message pour l’Amérique noire ». Cette décision entache durablement l’image d’une série jusque-là saluée pour sa diversité et l’authenticité de ses personnages afro-américains.

L’espoir d’une conclusion envolé

Face à l’érosion continue des audiences et à l’accumulation des crises internes, Starz met officiellement un terme à l’aventure en mars 2021 : « American Gods ne reviendra pas pour une quatrième saison ». Une adaptation finale sous forme de film fut un temps envisagée — comme ce fut le cas pour Sense8 — mais le projet s’est évanoui.

Plus récemment, une once d’espoir semblait subsister grâce à des discussions entre Ricky Whittle, interprète principal, et Gaiman. Pourtant, les récentes accusations publiques contre l’auteur ont gelé tout nouvel élan autour de ses œuvres : adaptations suspendues (The Graveyard Book, Good Omens) et aucun projet validé depuis. Aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence : le rideau est tombé sur une série qui aura brillé… avant d’être engloutie par ses propres dieux intérieurs.