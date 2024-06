Pourquoi Star Trek: The Original Series a été annulée ?

Créée par Gene Roddenberry, la série télévisée Star Trek a révolutionné la science-fiction à la télévision en combinant des aventures interstellaires captivantes avec des réflexions profondes sur la société et l'humanité.

Tl;dr Star Trek: The Original Series est une série culte de science-fiction.

Elle narre les premières aventures de Kirk et Spock.

Plusieurs personnages sont devenus populaires après Star Trek: The Original Series.

Star Trek: The Original Series a été annulée prématurément par NBC.

Un voyage spatial interrompu

Inoubliable et emblématique, Star Trek: The Original Series s’est ancrée dans le paysage de la science-fiction comme une véritable référence. Pourtant, malgré son statut de série culte, elle a connu une fin prématurée, laissant ses fans en plein désarroi.

Une odyssée interstellaire marquante

Diffusée sur NBC pendant trois saisons entre 1966 et 1969, Star Trek: The Original Series suit les aventures du vaisseau spatial USS Enterprise (NCC-1701) et de son équipage, explorant de nouveaux mondes et recherchant de nouvelles formes de vie et civilisations au 23ème siècle. La série est située dans la Voie lactée, au milieu du 23ème siècle, environ dans les années 2260. Le cadre principal est la Fédération des Planètes Unies, un gouvernement interstellaire utopique, qui envoie l’Enterprise en mission pour explorer l’inconnu et protéger la paix galactique.

Star Trek et ses personnages populaires

Les personnages principaux de la première série télévisée Star Trek sont : Captain James T. Kirk (interprété par William Shatner), le commandant charismatique et audacieux de l’USS Enterprise, connu pour son leadership courageux ; Spock (interprété par Leonard Nimoy), le premier officier et officier scientifique mi-humain mi-vulcain, célèbre pour sa logique implacable et son calme stoïque ; Dr. Leonard “Bones” McCoy (interprété par DeForest Kelley), le médecin en chef, connu pour son approche humaniste et souvent en désaccord avec la logique de Spock ; Montgomery “Scotty” Scott (interprété par James Doohan), l’ingénieur en chef, réputé pour ses compétences techniques et son attachement au vaisseau ; Nyota Uhura (interprétée par Nichelle Nichols), l’officier des communications, pionnière pour sa représentation positive d’une femme afro-américaine à la télévision ; Hikaru Sulu (interprété par George Takei), le pilote du vaisseau, reconnu pour son sang-froid et ses compétences en navigation ; et Pavel Chekov (interprété par Walter Koenig), le jeune officier russe, apportant un mélange de jeunesse et de patriotisme à l’équipage.

Un arrêt prématuré

C’est donc avec une grande surprise que l’annonce de l’annulation de la série a été reçue. Une fin prématurée qui a laissé un sentiment d’inachevé chez les fans. Malgré l’enthousiasme d’une partie de son audience, Star Trek: The Original Series n’a jamais atteint une grande popularité : au sommet de sa notoriété en 1967, elle se classait seulement 52ème parmi les séries américaines les plus populaires et les plus regardées. Menacée d’annulation après ses deux premières saisons, elle a été prolongée d’une année supplémentaire grâce à la pression des fans.