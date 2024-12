Pourquoi Shane Black, réalisateur d’Iron Man 3, situe-t-il la plupart de ses films à Noël ?

Pourquoi Shane Black, réalisateur d'Iron Man 3, choisit-il de situer la majorité de ses films pendant la période de Noël ?

Tl;dr Shane Black est connu pour situer ses films pendant la période de Noël.

Le réalisateur utilise Noël pour ajouter de la profondeur aux personnages et à l’intrigue.

Certains de ses films notables incluent Lethal Weapon, Iron Man 3 et The Nice Guys.

Le cinéma de Noël selon Shane Black

Quand vient la saison des fêtes, beaucoup se réunissent en famille pour regarder une comédie romantique ou un film de Noël traditionnel. Mais pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu différent, le réalisateur et scénariste Shane Black offre une alternative. Black n’est pas nécessairement un nom de ménage, mais s’il y a une chose que les gens savent de lui, c’est sa tendance à situer ses histoires pendant la période de Noël. Le plus intéressant, c’est que ses intrigues n’ont rien à voir avec ce à quoi on pourrait s’attendre d’un film de Noël, comme dans Lethal Weapon, Kiss Kiss Bang Bang ou même The Nice Guys – dont les fans attendent une suite depuis des années. Cependant, il s’assure toujours d’inclure quelque chose sur la saison.

La symbolique de Noël dans l’œuvre de Black

Un de ses films les plus mémorables, et que beaucoup connaissent, est Iron Man 3, qui présente Tony Stark pendant cette période exacte. Cependant, comparé aux deux premiers films de super-héros, on peut voir que le troisième a une sensibilité plus prononcée dans la narration – la scène de l’attaque d’anxiété du personnage en est un bon exemple. Pourquoi cela ? Il semble qu’il y ait une raison assez claire pour inclure Noël comme élément récurrent dans ses projets.

Noël comme personnage à part entière

Black semble vouloir utiliser la période de Noël pour rappeler aux spectateurs le véritable sens de la saison. Il se sert de ce cadre pour aider les personnages à réfléchir sur leurs vies et leurs attitudes, ce qui est logique puisqu’à la fin de l’année, les gens ont naturellement tendance à repenser leur parcours au cours des douze derniers mois. Dans une interview en 2013, Black est entré dans plus de détails sur le sujet.

Il a déclaré à Den of Geek : « Noël est amusant. C’est unificateur, et tous vos personnages participent à cet événement qui reste dans l’histoire plus large. Cela l’ancre, je pense, cela donne du poids à tout. » Il a également révélé à Empire en 2022 que l’idée est en fait de faire de Noël un personnage à part entière dans la narration, car cela fait une différence et est transformateur.

Conclusion

Alors, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent cette année et passer les fêtes en regardant un film de Shane Black au lieu des classiques habituels ?