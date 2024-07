Pourquoi l’acteur du Capitaine Barbossa de Pirates des Caraïbes refuse de revenir pour les films reboot ?

Geoffrey Rush a décidé de ne pas reprendre son rôle de Capitaine Barbossa dans les films reboot de Pirates des Caraïbes pour éviter de se répéter et explorer d'autres opportunités de carrière.

Alors qu’un reboot de la saga culte Pirates des Caraïbes est en cours, le retour du Capitaine Barbossa, joué par Geoffrey Rush, semble compromis. Le personnage, apparu pour la première fois comme le capitaine maudit du Black Pearl, a survécu à la mort à plusieurs reprises. Toutefois, le dernier volet de la saga, Pirates des Caraïbes: La Vengeance de Salazar, a vu Barbossa se sacrifier pour sauver sa fille, Carina (Kaya Scodelario).

Un personnage emblématique en quête de rédemption

Rush a confié à Collider qu’il soutenait le sort ultime de son personnage dans Dead Men Tell No Tales. C’était la fin de son long chemin vers la rédemption. Il a déclaré : « Je ne les ai pas laissés faire ça dans le dernier film parce que j’ai dit, ‘Je sacrifie ma vie pour ma fille.’ On ne peut pas simplement dire, ‘On va le ramener.' » Il a cependant évoqué la possibilité de voir Barbossa revenir sous la forme d’un fantôme, à l’image du père d’Hamlet.

Barbossa, un personnage ayant accompli sa mission

Barbossa a connu un parcours tumultueux, passant de traître à allié, puis de nouveau à traître. Son sacrifice a marqué une rupture avec ce cycle, ce qui rendrait son retour difficilement justifiable. De plus, les méchants immortels de la saga Pirates des Caraïbes reviennent généralement par amertume, peur ou vengeance, alors que Barbossa est mort par amour.

Un retour improbable

Bien que Geoffrey Rush n’exclue pas totalement un retour de Barbossa, le reboot semble se concentrer sur un nouveau navire et un nouvel équipage. Il est donc peu probable que le capitaine Barbossa, dont le destin est étroitement lié aux anciens personnages, fasse partie de cette nouvelle aventure.