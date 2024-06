Pourquoi Homelander grisonne-t-il dans la saison 4 de The Boys ?

Dans la quatrième saison de la série télévisée The Boys, Homelander montre des signes de vieillissement capillaire, indiquant son déclin psychologique et les tensions croissantes auxquelles il est confronté. Ce changement physique reflète son stress et les pressions de plus en plus lourdes qui pèsent sur lui.

Tl;dr Homelander, l’antagoniste principal de la série The Boys, commence à grisonner dans la saison 4.

Il conserve ses cheveux gris, symbole de sa mortalité et du stress.

Homelander vieillit plus lentement que la moyenne mais ressent les effets de l’âge.

À 41 ans, Homelander est en pleine crise existentielle.

Homelander face à l’âge

Dans la quatrième saison de la série The Boys, un détail surprenant attire l’attention des téléspectateurs : Homelander, le leader des Seven, commence à grisonner. Ce changement physique n’est pas un simple détail esthétique. Il met en relief la pression que subit le personnage et les signes de vieillissement qu’il ne peut plus ignorer.

La crise existentielle de Homelander

Si Homelander a toujours vieilli plus lentement que la moyenne, la saison 4 de The Boys rappelle que le super-héros n’est pas exempt des signes du temps qui passe. En effet, Homelander a plus de 40 ans et, malgré sa force et sa vitesse surhumaines, il ne peut échapper à son âge. Le stress de la nouvelle saison, avec ses responsabilités accrues et ses défis personnels, accélère ce processus. Sœur Sage, un personnage clé de l’intrigue de The Boys, lui rappelle qu’il détient certes “beaucoup de pouvoir“, mais qu’il n’est pas immortel.

Le symbole des cheveux gris

Plus étrange encore, Homelander collectionne ses cheveux gris, les conservant dans une boîte à souvenirs. Ce comportement, bien que surprenant, a un sens profond dans le cadre de The Boys saison 4. Comme les autres objets de sa boîte à trésors, ses cheveux gris sont un rappel de sa mortalité. Ils témoignent de son désir de donner un sens à sa vie, de laisser un héritage durable, tout en soulignant sa vulnérabilité face au temps qui passe.