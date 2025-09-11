Pourquoi FX a annulé Y: The Last Man ?

Dix épisodes seulement ont suffi à mettre fin à l’adaptation de Y: The Last Man, frappée par la pandémie et les désaccords créatifs.

Un classique de la bande dessinée moderne… difficile à adapter

Étonnamment, malgré le statut d’œuvre culte du comic Y: The Last Man – signé par Brian K. Vaughan et Pia Guerra, publié chez DC Vertigo – toutes les tentatives de transposer cette histoire sur écran ont rencontré des obstacles majeurs. L’exemple le plus frappant demeure l’adaptation télévisée diffusée sur FX on Hulu en septembre 2021 : lancée en grande pompe, la série fut annulée après dix épisodes à peine, laissant fans et équipe créative désabusés.

L’échec d’une adaptation attendue

Avant même cette version télévisée, le parcours d’adaptation de Y: The Last Man semblait semé d’embûches. Dès 2007, New Line Cinema avait envisagé un film dirigé par D.J. Caruso, imaginant même Shia LaBeouf dans le rôle principal. Les divergences créatives (film unique ou trilogie ?) puis les changements de scénaristes finiront par faire capoter le projet, tandis que les droits retournaient finalement aux auteurs en 2014. En télévision, succession de showrunners – entre autres Michael Green puis Eliza Clark – changements de casting, pandémie et restrictions budgétaires : tout semble avoir conspiré contre la pérennité du projet.

Du reste, les chiffres d’audience ne sont pas seuls en cause : selon certaines sources citées par The Hollywood Reporter, c’est l’explosion des coûts liée au Covid-19 qui a précipité la chute du show. À l’époque où une vraie pandémie bouleverse le monde réel, difficile aussi d’imaginer un public se passionner pour une fiction centrée sur une apocalypse virale…

L’héritage du comic et ses défis modernes

Pourtant, la bande dessinée originale publiée entre 2002 et 2008 reste unanimement saluée pour son scénario ambitieux : un monde où seuls deux mâles (Yorick Brown et son singe) survivent à une extinction soudaine du chromosome Y. De cette situation naît une fresque mêlant réflexion existentielle, enjeux scientifiques autour du clonage humain et exploration lucide de la fragilité des sociétés contemporaines.

Si l’on liste les raisons qui rendent aujourd’hui toute adaptation périlleuse :

Mise à jour nécessaire des thèmes sociaux, notamment sur les questions de genre (absence de personnages transgenres dans l’œuvre originale).

Narration typiquement des années 2000, parfois datée dans ses propos ou sa structure.

Lourdeur des contraintes économiques et contextuelles récentes.

La créatrice Eliza Clark a bien tenté d’insuffler une modernité nécessaire à son adaptation télévisuelle ; mais peut-être, tout simplement, Y: The Last Man était-il prisonnier de son époque.

Saga littéraire plus forte que l’écran ?

Au final, il subsiste ce constat paradoxal : malgré son succès critique — meilleur comic en série continue aux Eisner Awards 2008 — et sa capacité à traverser les années en librairie sous différents formats, Y: The Last Man n’a jamais su trouver sa place ni au cinéma ni à la télévision. D’autres œuvres cultes telles que Watchmen ou Maus ont eu plus de chance ; pour Brian K. Vaughan lui-même, ce destin contrarié renforce peut-être la conviction qu’une histoire née pour la BD n’a pas toujours besoin d’un second souffle hollywoodien…