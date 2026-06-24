Pourquoi cette série western de 1996 s’est arrêtée en plein élan

Portée par Robert Urich, cette série western à l’idée brillante n’a duré qu’une saison. Son arrêt raconte aussi une autre histoire, bien plus triste.

En bref Une seule saison malgré un concept très solide

Robert Urich tombe malade, la suite s’arrête

La série reste introuvable en streaming légal

Une série avec un ancien garde du corps de Lincoln, amnésique, qui sort d’une tombe après la guerre de Sécession, ça ressemble au point de départ parfait pour durer. Et pourtant, The Lazarus Man n’a vécu qu’une saison.

Un western qui partait sur une idée franchement forte

Créée par Dick Beebee, la série suivait un officier de l’armée américaine incarné par Robert Urich. L’homme se réveille dans une fosse peu profonde, sans mémoire, puis remonte le fil de son passé. Peu à peu, il découvre qu’il protégeait Abraham Lincoln au moment de son assassinat.

Là, le western classique glisse vers le mystère. Il ne s’agit plus seulement de survivre dans l’Ouest, mais de comprendre qui a trahi le président au sein de leur camp. Sur le papier, c’est très malin. On tient un récit de frontière, mais aussi une enquête presque paranoïaque, avec une identité brisée au centre.

L’arrêt n’a pas été éditorial, il a été humain

Ce qui a stoppé The Lazarus Man, ce n’est pas un manque d’idées. C’est le diagnostic de cancer de Robert Urich, un sarcome synovial.

Castle Rock Entertainment, qui produisait la série, a alors annulé la deuxième saison prévue. Un choix d’autant plus rude que l’acteur, malgré ses traitements, comptait tourner la suite comme convenu. La société a finalement renoncé, et Urich a attaqué pour rupture de contrat. Il estimait qu’on lui devait environ 1 380 000 euros (1.5 million$) pour cette saison 2. L’affaire s’est réglée hors des radars.

Résultat, la série est devenue un de ces titres arrêtés net, non parce qu’ils avaient épuisé leur promesse, mais parce que la réalité a repris la main.

Aujourd’hui, la série existe surtout à moitié

Si vous voulez la voir, ce n’est pas simple. Pas de streaming complet en ligne pour The Lazarus Man.

On trouve bien quelques épisodes dispersés sur YouTube, mais ils n’ont pas été mis en ligne via les canaux officiels. Rien ne garantit donc qu’ils y restent. Et comme la sélection est très aléatoire, un nouveau venu risque surtout de tomber sur des morceaux d’intrigue sans vrai fil conducteur.

La voie la plus propre reste le DVD, vendu notamment sur Amazon, eBay et d’autres boutiques en ligne. En gros, c’est aujourd’hui la seule manière légale de voir l’intégralité.

Une œuvre oubliée qui dit quelque chose des années 1990

La série n’a pas eu le destin de Lonesome Dove, autre grand souvenir western de Robert Urich aux côtés de Robert Duvall et Tommy Lee Jones. Mais elle garde une vraie singularité, et c’est sans doute pour ça qu’elle revient encore dans les discussions sur les westerns télé oubliés des années 1990.

Après cette annulation, Dick Beebee a écrit pour Book of Shadows: Blair Witch 2, le remake de House on Haunted Hill, puis le téléfilm western teinté d’horreur Into the Badlands, avec Bruce Dern et Helen Hunt. Pas mal de pistes intéressantes, au fond. Et une série qui rappelle une chose simple, la disparition d’un programme n’a pas toujours à voir avec sa qualité. Parfois, c’est toute l’industrie qui se fige face au réel.