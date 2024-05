Pourquoi Berserk est plus réussi en manga qu’en anime ?

Découvrez pourquoi l'univers sombre et complexe de Berserk trouve sa pleine expression dans ses pages de manga plutôt que dans son adaptation animée.

Tl;dr Guts, le protagoniste de Berserk, lutte contre son destin.

Les adaptations animées de Berserk ont déçu les fans.

L’art et le rythme de Berserk sont difficiles à adapter en anime.

Berserk pourrait être une série inadaptable.

Une lutte contre le destin

Dans l’univers de Kentaro Miura, Berserk, le protagoniste, Guts, se distingue par sa capacité à lutter contre son destin. Malgré cela, toutes les tentatives d’adaptation animée du célèbre manga ont eu du mal à retranscrire fidèlement le ton et le rythme de l’œuvre.

Des adaptations décevantes

Chaque tentative d’adaptation de Berserk a laissé un goût amer. Les spectateurs ont été déçus par la portée ou la qualité du produit final. Malgré la haute qualité du matériel source et l’amour d’une base de fans, plusieurs adaptations animées de Berserk sont arrivées et reparties avec peu de fanfare et un sentiment général d’apathie.

L’art et le rythme de Berserk

Berserk est connu pour son intrigue profonde, ses questions de moralité et son art magnifique. Un attrait clé du manga est l’incroyable style artistique utilisé par Miura et son équipe. Bien que l’anime excelle souvent à représenter le mouvement et l’activité, il peut avoir du mal avec des scènes lentes et tranquilles. De nombreuses scènes de Berserk nécessitent de l’espace pour respirer, mais un média comme l’anime nécessite souvent une plus grande vitesse pour raconter une histoire.

Une série inadaptable ?

En de nombreux points, Berserk pourrait être le cas rare d’une série inadaptable. La popularité de Berserk rivalise avec la plupart des animes grand public, mais le matériel est bien trop sombre pour de nombreux publics, et le niveau de détail requis en animation le rend extrêmement chronophage et coûteux. De plus, avec le décès de Miura, le manga pourrait rester à jamais sans véritable conclusion, même si une équipe de production a été assemblée pour prendre la relève.