Pour incarner à nouveau Gambit dans Avengers: Doomsday, Channing Tatum a posé une exigence clé

Une décision familiale pour un retour très attendu

Au détour d’une longue conversation avec Variety, Channing Tatum a confié que reprendre son rôle de Gambit dans le prochain blockbuster « Avengers: Doomsday » n’avait rien d’évident. L’acteur, qui avait marqué les esprits par sa performance dans « Deadpool & Wolverine », ne s’est pas engagé à la légère. La raison principale ? L’éloignement imposé par un tournage mené au Royaume-Uni, alors que sa fille Everly vit avec lui aux États-Unis.

Tatum explique : « Ma fille est ici. Marvel ne tournera jamais ici. Les films ne se font jamais en Amérique. » Un constat amer, alors que nombre de productions hollywoodiennes profitent désormais des incitations fiscales offertes à l’étranger. Ce choix budgétaire entraîne pour les acteurs de véritables dilemmes personnels, entre carrière et vie de famille.

L’aval d’Everly, condition sine qua non

Avant de signer pour « Doomsday », Tatum a posé la question décisive à sa fille : accepterait-elle qu’il soit absent plusieurs mois pour ce projet ? Sa réponse, il la résume ainsi : « Est-ce que Papa va travailler ou est-ce qu’il doit aller travailler ? Ce n’est pas la même chose. » Après discussion, l’acteur a perçu que ce tournage représentait davantage une opportunité réjouissante qu’une contrainte.

Entre humour et intensité dramatique, le pari des frères Russo

Ce nouveau volet orchestré par les réalisateurs Joe et Anthony Russo, déjà connus pour leurs succès sur « Avengers: Infinity War » et « Endgame », promet un équilibre subtil entre la légèreté propre à certains personnages – comme Gambit, dont l’accent cajun et l’humour tranchent – et la tension dramatique attendue d’un récit apocalyptique où l’on verra notamment Robert Downey Jr. incarner le mythique Doctor Doom. Pour Tatum, les Russos veulent maintenir cette part de comédie sans verser dans l’irrévérence totale façon « Deadpool ».

Voici ce qui rend Gambit unique selon Tatum :

Séducteur invétéré : il aime les femmes, le bon vivre.

il aime les femmes, le bon vivre. Loin du super-héros classique : il boit, il fume, il apporte du contraste au groupe.

L’obsession Gambit, enfin concrétisée

Longtemps, Tatum a caressé l’idée d’un film solo autour de ce personnage haut en couleur – projet resté lettre morte après le rachat de Fox par The Walt Disney Company. Aujourd’hui encore, il avoue ne guère se soucier des aléas du vaste Marvel Cinematic Universe. Son unique priorité : incarner au mieux ce mutant atypique. Quant au public, il devra patienter jusqu’au 18 décembre 2026 pour découvrir si cette nouvelle itération saura allier panache personnel et ambitions collectives du MCU.