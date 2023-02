Pokémon Sleep arrivera finalement cet été

Pokémon Sleep va bel et bien voir le jour. Le jeu est prévu pour cet été. Tout comme l'accessoire Pokémon Go Plus +.

Presque quatre ans après son annonce, Pokémon Sleep va enfin pouvoir voir le jour. Durant l’événement Pokémon Present qui a eu lieu il y a quelques heures, nous avons appris que le jeu arrivera finalement cet été. Celui-ci devait, à l’origine, être lancé au début de l’année 2020.

Pokémon Sleep est un jeu mobile du développeur Select Button, à qui l’on doit Pokémon: Magikarp Jump, qui permet de suivre votre sommeil. Celui-ci met en scène Ronflex, bien évidemment, et le Professeur Neroli, un chercheur spécialisé dans le sommeil des Pokémon. L’idée est que vous laissiez votre téléphone près de vous lorsque vous dormez.

L’app va alors analyser votre sommeil et le catégoriser selon trois types : somnolence, sieste ou sommeil. Les Pokémon qui ont tendance à dormir de la même manière vont se rassembler autour de Ronflex. Plus vous jouez, plus vous débloquerez de styles de sommeil pour divers Pokémon. Le Pikachu avec ses oreilles à la Droopy est des plus mignons !

Le jeu est prévu pour cet été

The Pokémon Company a aussi dévoilé quelques nouvelles informations concernant Pokémon Go Plus +, un appareil physique qui se connecte à Pokémon Sleep et à Pokémon Go. Pour le premier, vous appuyez sur le bouton lorsque vous allez au lit et vous rappuyez lorsque vous vous levez, pour analyser votre sommeil, ce qui permet d’éviter d’avoir son smartphone proche de soi. Il y a aussi un réveil intégré et la voix de Pikachu peut vous chanter une berceuse.

Lorsque vous êtes dehors, vous pouvez utiliser le Pokémon Go Plus + en forme de disque pour faire tourner automatiquement les PokéStops et lancer des Poké Balls dans Pokémon Go sans avoir à appuyer sur le bouton de l’appareil. Et à terme, vos données de sommeil devraient être utilisées dans Pokémon Go.

Le Pokémon Go Plus + fait directement suite au Pokémon Go Plus original, qui avait été lancé en 2016, et à la Poké Ball Plus. Il sera disponible le 14 juillet au tarif de 55 $. Lorsque vous le lize à Pokémon Go, vous pourrez aussi découvrir une adorable version Ronflex qui porte un bonnet de nuit lorsque vous allez chasser des Pokémon.