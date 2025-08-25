Plus de 16 millions d’utilisateurs concernés par une fuite de données PayPal : comment réagir immédiatement

Plus de 16 millions d’utilisateurs seraient concernés par une violation de données touchant PayPal. Les informations personnelles compromises pourraient exposer les victimes à divers risques. Voici les mesures à prendre immédiatement pour protéger vos comptes et limiter les conséquences.

Tl;dr 15,8 millions d’identifiants PayPal volés, doute sur l’origine.

PayPal évoque une fuite liée à un incident de 2022.

Changer immédiatement son mot de passe conseillé.

Fuite massive ou bluff ? Les doutes persistent

La publication récente, sur un forum spécialisé dans les fuites de données, d’un prétendu ensemble de 15,8 millions de comptes PayPal compromis suscite autant d’inquiétudes que d’interrogations. Les cybercriminels affirment que ce lot, composé notamment d’adresses mails et de mots de passe en clair, aurait été dérobé en mai 2025. Pourtant, PayPal, par la voix de ses porte-parole interrogés par Begeek.fr, réfute catégoriquement toute brèche récente : selon l’entreprise américaine, il s’agirait plutôt des conséquences tardives d’un « security incident » survenu en 2022.

Des chiffres qui ne collent pas

Ce qui interpelle, c’est le fossé entre les affirmations des hackers et l’historique officiel. En effet, la faille reconnue en 2022 avait exposé seulement environ 35 000 comptes, poussant le régulateur new-yorkais à infliger une amende de deux millions de dollars à PayPal. Mais comment expliquer que le volume ait gonflé jusqu’à près de 16 millions ? Des chercheurs en cybersécurité avancent l’hypothèse d’une collecte via malwares voleurs d’informations (infostealers), capables de siphonner identifiants et cookies sur des machines infectées. De plus, le fichier a été proposé à la vente pour à peine deux dollars sur certains marchés clandestins — un prix dérisoire qui alimente encore davantage le scepticisme.

Données exploitées ou simples leurres ?

Peu d’éléments concrets permettent aujourd’hui de trancher sur l’authenticité du lot. L’absence actuelle d’exploitation massive des données laisse supposer qu’il ne s’agit peut-être pas d’une faille fraîche, mais la structure du fichier (adresses mails, mots de passe souvent uniques, mais parfois réutilisés, liens associés) serait idéale pour mener des attaques automatisées ou usurper des identités.

Bons réflexes face au risque cyber

Face à ces incertitudes persistantes et quelle qu’en soit l’origine réelle, quelques mesures simples s’imposent :

Changer immédiatement son mot de passe PayPal , et éviter toute réutilisation sur d’autres services.

, et éviter toute réutilisation sur d’autres services. S’équiper d’un gestionnaire de mots de passe robuste pour générer et stocker des identifiants complexes.

Souscrire à un service fiable de protection contre le vol d’identité pour être alerté rapidement si vos informations circulent sur le dark web.

Il reste crucial — même si on se sent bien protégé grâce à la double authentification — de maintenir ses logiciels antivirus et outils de sécurité à jour. Cette vigilance constante demeure notre meilleure défense face à l’ingéniosité sans cesse renouvelée des cyberattaquants.