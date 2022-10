PlayStation VR2 : Sony devrait produire deux millions d’exemplaires d’ici mars 2023

Attendu pour le début de l'année prochaine, le PlayStation VR2 a un objectif ambitieux pour son lancement.

La production de masse des casque de réalité virtuelle de Sony pour la PS5 a commencé en septembre dernier et n’a subi aucune contrainte logistique jusqu’ici. Le volume de production pourrait être ajusté en fonction de la dynamique des ventes du PlayStation VR2, une fois qu’il sera commercialisé au début de l’année prochaine.

EXCLUSIVE: Sony plans to make 2 million units of the PlayStation VR2 headset by March, sources say, an ambitious outlook that defies the global economic malaise https://t.co/ILOJ95JmCS — Businessweek (@BW) October 3, 2022

La feuille de route de Sony pour le PSVR2 prévoit une popularité beaucoup plus grande que celle du PlayStation VR pour la PS4, qui a mis huit mois à atteindre un million de ventes. Le Quest 2 de Meta, le casque VR le plus populaire du marché à l’heure actuelle, a été vendu à 2,8 millions d’unités au cours de son premier trimestre de commercialisation. Ce dernier se rapproche désormais des 20 millions de ventes malgré une hausse de prix liée à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Prix du PlayStation VR2, la grande inconnue

Sony n’a pas encore communiqué de prix officiel ni de date de sortie précise pour le PSVR2. Son projet actuel de commencer à vendre le casque au début de l’année 2023 coïncidera avec le désengorgement attendu de la chaîne d’approvisionnement qui a entravé la disponibilité de la PS5 depuis son lancement à la fin de l’année 2020. Cela permettrait à la société japonaise de disposer d’un stock suffisant de casques et de consoles pour une grande campagne de marketing.

Des stocks suffisants pour le PlayStation VR2 ?

Le ralentissement économique et l’augmentation du coût des matériaux suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont également frappé le secteur de la réalité virtuelle. Les fournisseurs et partenaires de Sony ne savent pas combien de temps la société japonaise pourra maintenir son rythme de production élevé après le lancement. Sony prévoit de dynamiser le lancement du PSVR2 avec de nouveaux titres conçus pour la réalité virtuelle issus de ses franchises internes populaires, comme Horizon, et a affirmé que plus de 20 titres étaient en cours de développement par des développeurs internes et tiers.