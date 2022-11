PlayStation VR2 : onze nouveaux jeux sont annoncés pour le casque de réalité virtuelle

Sony Interactive Entertainment met en lumière de nouveaux jeux pour le PlayStation VR2.

Shawne Benson, directrice et responsable du portefeuille des relations mondiales avec les tiers chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Nous n’avons dévoilé qu’une partie des jeux qui sortiront l’année prochaine sur le PlayStation VR2, notamment Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village et quelques autres. Mais la liste est loin d’être complète. Nous sommes donc ravis que les développeurs de pas moins onze nouveaux jeux dévoilent les expériences que les joueurs pourront découvrir après le lancement du PS VR2 le 22 février 2023.

Just revealed: 11 immersive PlayStation VR2 titles arriving in 2023, including The Dark Pictures: Switchback VR from Supermassive Games.

— PlayStation (@PlayStation) November 2, 2022