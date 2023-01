PlayStation VR2 : les jeux qui sortiront dans la période de lancement

Sony Interactive Entertainment dévoile une liste de 37 jeux pour la période de lancement du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle next-gen.

Que cela soit dès son lancement le 22 février prochain ou pendant sa période de lancement jusqu’en mars prochain, plus d’une trentaine de jeux sont désormais prêts à sortir (pour la plupart directement en version numérique sur le PlayStation Store, dans la mesure où les sorties physiques ne devraient pas être nombreuses contrairement aux jeux PS5) sur le PlayStation VR2 de Sony Interactive Entertainment

PlayStation VR2 launches next month with more than 30 games expected for launch window release.

Launch lineup and 13 new games revealed: https://t.co/uxhRRWNnsk pic.twitter.com/2wjPD4Xrd5

— PlayStation (@PlayStation) January 19, 2023