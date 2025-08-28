PlayStation Store : un pas en avant pour les remboursements

Sony simplifie désormais le remboursement des achats sur le PlayStation Store grâce à de nouvelles règles. Ces changements offrent aux utilisateurs une procédure plus accessible et clarifient les conditions pour demander un remboursement sur la boutique en ligne.

Tl;dr Sony a simplifié le remboursement sur le PlayStation Store avec un nouveau bouton « Demander un remboursement ».

Certaines limites persistent : pas de remboursement si le jeu est téléchargé et délai de traitement de 14 jours.

Les joueurs restent frustrés malgré ces améliorations et attendent des changements plus profonds.

Des évolutions, mais une frustration persistante chez les joueurs

Ces dernières années, la politique de remboursement du PlayStation Store a été source de nombreuses critiques. Les joueurs reprochent à Sony sa frilosité et ses démarches complexes, surtout en comparaison avec des plateformes concurrentes comme Steam. Certes, la situation évolue : un nouveau bouton baptisé « Demander un remboursement » vient tout juste d’être intégré, promettant une expérience plus fluide. Mais suffit-il à faire oublier l’image d’une entreprise peu conciliante ?

Un processus désormais plus direct

Désormais, les utilisateurs peuvent accéder au système de remboursement directement via le site ou l’application du PlayStation Store. Quelques clics suffisent :

Direction l’icône des trois points pour ouvrir l’historique des transactions.

Sélection du jeu concerné.

Cliquez sur le bouton bleu « Demander un remboursement » pour finaliser la requête.

Cette démarche tranche nettement avec les anciennes méthodes où il fallait batailler avec un chatbot ou remplir un formulaire fastidieux. Un vrai progrès en termes d’ergonomie.

Des limitations qui fâchent encore

Cependant, certains points de friction restent inchangés. Les règles essentielles n’ont pas bougé : toujours ce délai de traitement de quatorze jours et surtout, aucune possibilité de remboursement si le jeu a déjà été téléchargé. Pour bon nombre d’utilisateurs déçus par un achat précipité ou par la suppression soudaine d’un titre sur le store, ces restrictions demeurent incomprises — et continuent d’alimenter la défiance vis-à-vis de Sony. Il faut dire que la marque japonaise n’a accordé des remboursements exceptionnels qu’à de rares occasions très médiatisées.

Sony tente de rassurer… sans convaincre totalement ?

Dans une communication récente, Sony Interactive Entertainment évoquait sa volonté d’« évoluer l’expérience PlayStation Store en introduisant des fonctionnalités pratiques comme Apple Pay et des améliorations d’accessibilité ». Plusieurs nouveautés sont promises, mais l’essentiel reste à venir. Sur fond d’augmentation du prix des consoles PS5 et d’une réputation entachée par la suppression fréquente de jeux du catalogue digital, nombreux sont les joueurs à attendre davantage qu’une simple simplification administrative. Reste à voir si ces ajustements réussiront — enfin — à réconcilier la communauté PlayStation avec sa boutique en ligne.