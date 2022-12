PlayStation Stars : nouvelles campagnes et objets virtuels à collectionner

Sony Interactive Entertainment renforce le contenu du PlayStation Stars avec plusieurs nouveautés.

Grace Chen, vice-présidente de la publicité réseau, de la fidélisation et des produits dérivés sous licence chez Sony Interactive Entertainment, revient sur l’intérêt du programme de fidélité PlayStation Stars pour les joueurs sur PS5 et PS4 :

Les membres profitent de différents avantages, notamment par le biais d’amusantes campagnes régulièrement mises à jour. Les abonnés PlayStation Plus reçoivent également des points en effectuant des achats sur le PlayStation Store. Terminez des campagnes pour débloquer des objets virtuels ou obtenir des points PlayStation Stars. Les points peuvent être utilisés pour récupérer des objets virtuels à collectionner en édition limitée, des crédits pour votre porte-monnaie PlayStation Network, ou certains jeux du PlayStation Store. La plupart des objets virtuels ont pour but de célébrer les plus grands moments de l’histoire de PlayStation et de Sony. Vous en reconnaîtrez tout de suite certains, tandis que d’autres seront un peu plus subtils. Ces objets virtuels pourront être affichés à la vue des autres joueurs, mais vous pourrez aussi choisir de les garder pour vous. Vous aurez également la possibilité de choisir l’une des différentes vitrines proposées.