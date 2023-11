PlayStation Plus : les jeux de novembre 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de novembre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour novembre 2023 est composé d’une simulation de démolition et de construction, un action-RPG situé dans un cadre médiéval fantastique d’inspiration occidentale, un jeu d’action avec des méchas, un jeu d’action avec des zombies, un puzzle-game en vue subjective inspiré par les illusions optiques et la perspective, un action-RPG inspiré de Suikoden, un jeu de stratégie à dimension historique, un thriller/polar/roman visuel ainsi qu’un mélange entre beat’em up et platform-fighter.

Your PlayStation Plus Game Catalog for November includes: ➕ Teardown

➕ Dragon's Dogma: Dark Arisen

➕ Superliminal

➕ Dead Island: Riptide Definitive Edition … and more. The full lineup: https://t.co/SAUfMVE4mA pic.twitter.com/TVTmyYP05c — PlayStation (@PlayStation) November 15, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de novembre 2023

Teardown

Dragon’s Dogma : Dark Arisen

Mobile Suit Gundam : Extreme vs Maxi Boost On

Dead Island : Riptide Definitive Edition

Superliminal

Eiyuden Chronicle : Rising

Nobunaga’s Ambition : Taishi

Alternate Jake Hunter : Daedalus The Awakening of Golden Jazz

River City Melee Mach!!

Les exclusivités du PlayStation Plus Premium