PlayStation Plus : les jeux de janvier 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de janvier 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour janvier 2023 est composé d’expériences narratives et épisodiques, d’aventures solo avec de l’action ou de la réflexion, mais également du versus fighting dans le monde de Dragon Ball Z et du FPS coopératif pour dégommer du zombie.

PlayStation Plus Game Catalog lineup for January includes:

➕ Back 4 Blood

➕ Devil May Cry 5: Special Edition

➕ Life is Strange: Before the Storm

➕ Jett: The Far Shore

…and many more.

