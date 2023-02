PlayStation Plus : les jeux de février 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de février 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour février 2023 est composé d’une exclusivité PS5 de Guerrilla Games, un slasher interactif, un célèbre survival horror, un shooter-RPG coopératif à la sauce science-fiction post-apo, un action-RPG futuriste, un shooter-looter à l’humour décalé, un monument du versus fighting, une simulation d’avions de chasse, un TPS avec une guerre entre des aliens et une unité d’élite, un trio de RPG avec une expérience à l’ancienne et une enquête dans une boucle temporelle.

PlayStation Plus Game Catalog lineup for February includes: ➕ Horizon Forbidden West

➕ The Quarry

➕ Resident Evil 7 biohazard

➕ Borderlands 3 …and many more. The full lineup: https://t.co/rvTAW8mlAN pic.twitter.com/NFdvowiHe1 — PlayStation (@PlayStation) February 15, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de février 2023

Horizon Forbidden West : Rejoignez Aloy dans l’Ouest prohibé, un endroit majestueux, mais dangereux, qui regorge de nouvelles menaces toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Explorez des terres lointaines, affrontez des machines toujours plus imposantes et plus impressionnantes, et croisez la route de nouvelles tribus étonnantes dans le monde post-apocalyptique et futuriste d’Horizon. Retrouvez d’anciens amis, forgez des alliances avec de nouvelles factions en guerre et levez le voile sur l’héritage des temps anciens, tout en essayant de garder une longueur d’avance sur un ennemi a priori invincible

The Quarry : Une histoire d’horreur cinématographique palpitante dans laquelle vos décisions changent le cours de la nuit. Alors que le soleil se couche sur le dernier jour du camp d’été, les moniteurs de Hackett’s Quarry organisent une dernière fête. La soirée prend rapidement une mauvaise tournure. Chassés par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore, les adolescents voient leur soirée de fête se transformer en un cauchemar inattendu. Incarnez chacun des neuf moniteurs et découvrez une histoire horrifiante, modelée par chacune de vos décisions

Resident Evil 7 : Le danger et l’isolement suintent des murs vétustes d’une ferme abandonnée du sud des États-Unis. Le septième opus tourne une nouvelle page du genre survival horror, et offre un point de vue à la première personne aussi immersif que terrifiant. Portée par la technologie de pointe du moteur RE Engine, l’horreur repousse les limites du photoréalisme, si bien que vous n’arriverez plus à y échapper. Pénétrez dans un tout nouvel univers de terreur… et survivez

Outriders : Découvrez le jeu de tir de science-fiction coopératif de People Can Fly, les développeurs de Bulletstorm. Alors que l’humanité se meurt dans les tranchées d’Enoch, créez votre propre Outrider et embarquez pour un voyage à travers cette planète hostile. À travers une histoire complexe qui vous entraînera à l’intérieur d’un monde étonnant, vous devrez quitter les quartiers délabrés de la Première ville et parcourir forêts, montagnes et déserts à la recherche d’un mystérieux signal

Scarlet Nexus : Plongez dans une histoire complexe de liens, de courage et d’héroïsme, pensée par les créateurs de l’emblématique Tales of Vesperia. Dans un avenir lointain, d’étranges mutants appelés les « Autres » tombent littéralement du ciel. Ces créatures étant insensibles aux armes conventionnelles, l’unique chance de survie de l’humanité réside dans des êtres aux capacités extra-sensorielles ultra développées, les « psioniques », qui pourront user de leurs pouvoirs psychokinésiques pour se battre. Vivez deux histoires, en choisissant de commencer par celle de Yuito Sumeragi, une jeune recrue dynamique issue d’une lignée prestigieuse de politiciens, ou celle de Kasane Randall, recrutée directement par la BEA pour sa maîtrise de son pouvoir et sa puissance. Apprenez-en plus sur le monde qui vous entoure au fur et à mesure que leurs histoires s’entrecroisent

Borderlands 3 : Plongez une fois de plus dans l’univers démentiel de Borderlands grâce au troisième volet tant attendu de la fameuse série de FPS ! Incarnez l’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche, les pilleurs de trésors les plus classes du monde de Borderlands. Personnalisez votre Chasseur de l’Arche avec des tonnes d’options et utilisez son arbre de compétences unique pour adapter ses capacités à votre propre style de jeu. Peu importe le niveau de vos personnages et votre progression dans l’histoire, vous pourrez rejoindre à tout moment d’autres joueurs en ligne ou en écran partagé sur console en mode coopératif. Éliminez les ennemis et relevez les défis en équipe, mais gardez les récompenses qui vous reviennent de droit

Tekken 7 : Mettez-vous en garde, préparez-vous à la conclusion épique de la guerre des Mishima qui fait rage depuis 20 ans et découvrez les motivations de chacun de ses membres à poursuivre sans cesse le combat. Utilisant l’Unreal Engine 4, Tekken 7 propose des séquences cinématiques en 3D intégrées aux combats, ainsi que des duels intenses aux mécaniques de combat innovantes. Réglez de vieux comptes et battez-vous pour le contrôle d’un empire mondial avec plus de 30 personnages jouables. Choisissez parmi les personnages favoris des fans comme King et Nina Williams, ou de tout nouveaux guerriers tels que Lucky Chloe, Shaheen et Akuma de la série Street Fighter

Ace Combat 7 – Skies Unknown : Bouclez votre ceinture et pilotez les avions de combat les plus incroyables au monde. Fendez les nuages et effectuez des manœuvres osées ou prenez part à des combats aériens tactiques intenses. Ce nouvel opus de la licence de Bandai Namco met les joueurs dans la peau d’As, un pilote d’élite ayant pour tâche de surveiller l’un des espaces les plus intimidants de la Terre : le ciel. Choisissez votre avion parmi une liste de modèles authentiques et futuristes, et équipez-le d’un arsenal de pointe pour faire face à des événements de plus en plus dangereux

Earth Defense Force 5 : Affrontez des insectes géants et bien d’autres ennemis gigantesques dans ce jeu de tir d’arcade à la troisième personne. Tentez l’aventure en solo, faites équipe avec un ami en mode coop local ou jouez en ligne dans des combats intenses à quatre joueurs, et profitez de plus de mille types d’armes différentes à travers une centaine de missions

Oninaki : Cet Action-RPG de Square Enix raconte l’histoire d’un Gardien chargé de protéger la vie après la mort. Plongez dans de formidables batailles de type hack ‘n slash, personnalisez vos Daemons et vos armes à l’infini, et profitez du contenu étoffé pour une rejouabilité élevée. Vivez une histoire profonde et gratifiante à travers un gameplay unique bourré d’action

Lost Sphear : Une effroyable menace met la réalité en péril. Suivez Kanata et ses amis alors qu’ils tentent d’empêcher le monde de disparaître à jamais en réveillant le pouvoir des souvenirs. Pour reconstruire le monde, vous devrez toutefois commencer par affronter de redoutables boss

I am Setsuna : Le système de combat et la conception des personnages de ce jeu de rôle rendent hommage aux JRPG d’autrefois. Découvrez l’histoire de Setsuna, une jeune femme à la force intérieure incomparable, prête au sacrifice ultime pour sauver les habitants de son royaume. Sur l’île, il existe une tradition. Une fois tous les dix ans, un sacrifice est offert au monstre afin de maintenir la paix. Mais un jour, la bête devient violente avant la saison de l’offrande. Les habitants de l’île, terrifiés, décident alors d’apaiser le monstre en lui sacrifiant Setsuna, choisie pour sa maîtrise de la magie. Et maintenant, celle-ci doit quitter l’île avec ses gardiens et se rendre dans un monde éloigné, où sa fin promise l’attend

The Forgotten City : Explorez une cité romaine antique en monde ouvert dans ce jeu d’enquête et d’aventure où le combat est une option, mais où la violence ne vous mènera pas bien loin. Ce n’est qu’en interrogeant une communauté de personnages hauts en couleur, en exploitant intelligemment la boucle temporelle et en faisant des choix moraux difficiles que vous pourrez espérer résoudre ce mystère épique

Les exclusivités du PlayStation Plus Premium