PlayStation India Hero Project : les talents indiens seront mis en lumière par Sony Interactive Entertainment

Après la Chine, Sony Interactive Entertainment dévoile un nouveau programme d'incubation pour dénicher les pépites vidéoludiques indiennes.

Avec la création du PlayStation India Hero Project, Sony Interactive Entertainment a l’intention de mettre en lumière les talents indiens et d’assister le développement de jeux locaux comme cela a été le cas pour des titres comme F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch et ANNO : Mutationem avec le PlayStation China Hero Project. A noter que les jeux les plus prometteurs pourraient même être publiés directement par l’éditeur japonais.

Le marché indien est à l’honneur avec le PlayStation India Hero Project

Hector R. Fernandez, responsable du marketing des partenaires mondiaux (développement commercial et initiatives stratégiques) et Radhika Thakur, chargée de la stratégie et du développement commercial chez SIE, ainsi responsable du marketing et des investissements chez Sony Group Corp, ont déclaré :

Dans le cadre de notre démarche évolutive visant à garantir que PlayStation reste le meilleur endroit pour jouer, nous nous sommes engagés à développer des programmes d’incubation régionaux capables d’identifier de nouveaux développeurs diversifiés dans le monde entier. Le PlayStation India Hero Project est le fruit de cet engagement et de notre foi dans le marché indien du jeu vidéo. Par le biais du mentorat, de la formation et de l’investissement dans des projets, Sony et PlayStation s’efforcent d’abaisser les barrières à l’entrée et de mettre en valeur les talents les plus incroyables qui émergent de l’Inde.

PlayStation India Hero Project lance un appel à candidatures aux meilleurs talents de l’Inde

Les sociétés intéressées, quelle que soit leur taille, peuvent poser leur candidature au programme d’incubation PlayStation India Hero Project en lisant la FAQ et en s’inscrivant ici. Pour postuler, ces dernières doivent être des développeurs de jeux basés en Inde, capables de s’enregistrer en tant que “PlayStation Registered Developer”.