Pikmin 4 arrive sur Nintendo Switch le 21 juillet

Nintendo compte un certain nombre de licences à son nom dans son grand catalogue. Certaines sont évidemment plus connues que d’autres, mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Pikmin est une licence finalement assez peu connue, mais qui a un charme fou. Et les fans seront ravis d’apprendre qu’un quatrième opus arrive bientôt sur Nintendo Switch.

Après près de 10 longues années de développement, Pikmin 4 va enfin pouvoir arriver sur Nintendo Switch. Ce sera le 21 juillet 2023 précisément. Si tout se passe bien d’ici là, bien sûr. Big N a, pour l’occasion, partagé un trailer de gameplay durant sa présentation Nintendo Direct d’hier soir, avec un nouveau Pikmin disposant de capacités de glace et un gentil chien qui vient aider les petits amis plantes dans leurs aventures cosmiques.

Apparemment, les jeux Pikmin prennent énormément de temps à développer, c’est ainsi. Le directeur de Nintendo, Shigeru Miyamoto, déclarait en 2015 que Pikmin 4 était “très proche de la fin de son développement“. Ce n’était clairement pas le cas. Cela fait maintenant 10 ans que Pikmin 3 est sorti, lequel avait nécessité 8 ans de développement. Mais ce fut une expérience tout à fait adorable sur Wii U.

Oui, oui, la Wii U. Cela remonte à si longtemps que le dernier jeu Pikmin en date est sorti. Ceci pourrait expliquer pourquoi il faut tant de temps pour produire Pikmin 4, celui-ci étant entré en développement à la fin du (si court) cycle de vie de la Wii U, et pourtant bien avant que la Switch n’arrive sur le marché. En tous les cas, si le jeu final est aussi mignon que ce que montre le trailer, nul doute que les fans, jeunes et moins jeunes, seront ravis.