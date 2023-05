PC Gaming Show 2023 : la conférence de PC Gamer est datée

La neuvième conférence PC Gaming Show organisée par PC Gamer se tiendra juste après la conférence de Microsoft et le Starfield Direct de Bethesda.

De nouveau présentée par l’animateur Sean “Day9” Plott, qui sera cette fois-ci accompagné de Frankie Ward, l’édition 2023 du PC Gaming Show aura lieu le 11 juin prochain à 22h et sera retransmise en direct sur Twitch, YouTube et d’autres plateformes de streaming majeures comme Bilibili. Les projets les plus passionnants, les plus innovants et les plus surprenants sur PC seront présentés dans cet événement qui utilisera pour la première fois l’IA afin d’améliorer sa diffusion.

We've got 55 games, a bunch of announcements, and a little robotic help lined up for this year's show. https://t.co/KNuuDyxDMo — PC Gamer (@pcgamer) May 17, 2023

Evan Lahti, rédacteur en chef de PC Gamer, a déclaré :

Les jeux sur PC regorgent de jeux intéressants. Notre objectif est toujours d’attirer l’attention sur le large éventail de travaux novateurs et créatifs réalisés sur PC, qu’il s’agisse de séries majeures comme PUBG, XCOM et ARK ou de jeux qui font évoluer le genre comme Valheim, qui a fait ses débuts au PC Gaming Show en 2020.

PC Gamer promet une multitude d’annonces pour le PC Gaming Show 2023

Le PC Gaming Show 2023 sera encore plus impressionnant que les précédentes éditions de la conférence organisée par PC Gamer avec pas moins de 55 jeux, dont 16 nouveaux jeux annoncés, et un aperçu exclusif des studios de développement dans le monde entier. Voici d’ailleurs quelques-uns des titres dont la présence est confirmée :

Baldur’s Gate 3 de Larian Studios

Dune Awakening de Funcom

Frostpunk 2 de 11 bit studios

Pax Dei de Mainframe Industries

Un tout nouveau jeu de Klei Entertainment