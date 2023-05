Paris Games Week : l’édition 2023 du salon du jeu vidéo parisien est datée

Du 1er au 5 novembre prochain, la ville lumière vibrera de nouveau au rythme du jeu vidéo avec la Paris Games Week 2023.

Après le succès de PGW Restart, une édition 2022 sous le signe des retrouvailles entre l’industrie vidéoludique et les fans suite à trois années d’absence en raison de la pandémie, le parc des expositions de la porte de Versailles (Paris Expo) va accueillir la PGW Next Level. La billetterie ouvrira d’ici fin juin prochain sur le site officiel de l’événement festif et familial où tous les passionnés se réunissent dans une ambiance chaleureuse pour le plaisir de jouer ensemble.

🚨C’est officiel ! La #PGWNextLevel vous donne RDV du 01/11 au 05/11 à la Porte de Versailles. La PGW revient plus grande et vous promet un festival GRAN-DI-OSE🤩 ! RDV fin juin pour l'ouverture de la billetterie ! Alors, qui en sera ?🥳 pic.twitter.com/i9VC4qmKLe — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) May 12, 2023

Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), a déclaré :

Le jeu vidéo n’est pas seulement le support d’univers virtuels, c’est un loisir fédérateur, qui permet de tisser et de renforcer des liens bien réels. C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous avons retrouvé joueuses, joueurs et familles en 2022. Nous sommes heureux et impatients de leur proposer, pour cette douzième édition, l’événement à la hauteur de l’enthousiasme qu’elles nous ont témoigné, la Paris Games Week revient en grand !

PGW Next Level, la puissance de la culture gaming

L’édition 2023 de la Paris Games Week réunira tous les ingrédients qui font son succès depuis des années, mais proposera également une vraie évolution pour ses publics en s’ouvrant à de nouveaux acteurs de la pop culture, issus de secteurs connexes, comme l’eSport, le cosplay, l’art ou encore le rétrogaming.

James Rebours, président du SELL, a ajouté :

La Paris Games Week est l’événement créé par les acteurs de l’industrie pour toutes les communautés. Cette année encore, la Paris Games Week fédère en un lieu unique les acteurs français et internationaux pour dévoiler, présenter et faire tester leurs produits et services, et célébrer et partager le jeu vidéo au sens le plus large.

Game Connection Europe, l’événement business de l’industrie vidéoludique sera encore rattaché à la Paris Games Week

La Game Connection Europe se tiendra à Paris Expo – Porte de Versailles du 2 au 3 novembre prochain. L’événement invite les développeurs, éditeurs, distributeurs et fournisseurs de services du monde entier à se retrouver pour présenter et découvrir de nouveaux projets, établir de nouveaux partenariats et créer leur réseau d’affaires.